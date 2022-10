Un Posto al Sole Anticipazioni 27 ottobre 2022: Roberto alla riscossa. Salverà Marina!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 ottobre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 rivelano che Roberto capirà che Marina non può averlo lasciato. Alla Giordano deve essere successo qualcosa e lui la salverà. Intanto Jimmy continua a non voler vedere sua madre.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 ottobre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio della Soap, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Roberto vuole vederci chiaro nella faccenda della scomparsa della sua compagna. Il Ferri si convince che Marina sia stata rapita. Non è infatti possibile – per lui – che la Giordano abbia deciso così all’improvviso di lasciarlo. Intanto Niko, dopo quanto successo con tra Micaela e Manuela, sa che la madre di Jimmy passerà alle maniere forti con lui e tornerà alla carica per avere l’affidamento del loro bambino, che non vuole più avere a che fare con lei. Mastro Peppe e Alberto continuano invece a indagare sullo strano spazio segreto, trovato dietro al muro del seminterrato. I due si convincono che in passato possa aver tenuto nascosto qualcuno.

Roberto salverà Marina: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 27 ottobre 2022

Fabrizio è impazzito e Marina continua a rimanere in balia del suo ex marito. Nessuno sa dove il Rosato l’abbia portata e la Giordano teme che la sua vita sia ormai rovinata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che qualcuno comincerà a cercare Marina in lungo e in largo. Nella puntata di Upas del 27 ottobre 2022, Roberto si convincerà che la sua compagna non possa essersi allontanata volontariamente. Nonostante la lettera d’addio, il Ferri capirà che Marina è stata rapita. Si metterà quindi alla sua ricerca, pronto a tutto per riportarla a casa. E a dargli una mano, potrebbe arrivare una preziosa spalla.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata del 27 ottobre 2022: Niko teme la furia di Micaela

Tra Manuela e Micaela è scoppiato il pandemonio. Le sorelle Cirillo si sono lasciate andare a una lite furibonda, non calcolando quali effetti questa avrebbe potuto avere su Jimmy. Il piccolo Poggi ha così scoperto che sua madre gli ha mentito e ha deciso di non volerla più vedere. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa situazione farà tremare Niko. L’avvocato ha cercato più di una volta di tenere suo figlio lontano dai problemi ma purtroppo per lui, ora le cose si sono messe molto male. Il ragazzo, nella puntata che vedremo il 27 ottobre 2022 su Rai3, si convincerà che ora Micaela, furiosa per la reazione del bambino, deciderà di tornare alla carica e la loro battaglia legale si inasprirà ancora di più. Chiederà quindi ad Alberto di studiare una strategia per evitare il peggio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Il mistero del seminterrato si infittisce

Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole ha tenuto banco il mistero della stanza nascosta nel seminterrato. Questa novità ha scatenato la fantasia dei bambini di Palazzo Palladini ma anche quella di Alberto e Mastro Peppe. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due si convinceranno che quello strano vano, trovato dietro a un muro, possa aver nascosto qualcuno in passato. E questo lo sa bene Lia, che da tempo conosce questo segreto nel Palazzo e che vorrebbe indagare più a fondo.

