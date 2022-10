Un Posto al Sole Anticipazioni 25 ottobre 2022: Fabrizio è impazzito. Per Marina è la fine?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 ottobre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 rivelano che Fabrizio sarà sempre più fuori controllo. La sua pazzia sembrerà inarrestabile. Intanto Manuela scoprirà perché Niko la tratta così freddamente.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 ottobre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco le Trame dell'episodio della Soap tutta italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Marina sta vivendo un incubo. Fabrizio è impazzito completamente e sembra peggiorare di giorno in giorno. Per la Giordano potrebbe non esserci più nulla da fare e potrebbe essere destinata a non essere mai trovata e a rimanere in balia della pazzia del suo ex marito. Intanto Manuela, ferita dall'atteggiamento freddo e distaccato di Niko, affronta il Poggi per capire cosa possa essere successo tra loro. La ragazza scopre che c'è lo zampino anzi la vendetta di Micaela.

Fabrizio è impazzito: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 25 ottobre 2022

La verità è ormai venuta a galla. Nelle scorse puntate di Upas abbiamo scoperto che dietro l'avvelenamento di Marina e Roberto e al rapimento della Giordano, c'è Fabrizio Rosato. L'ex marito della signora indiscussa della nostra Soap, ha perso la testa e vuole a tutti i costi tenere accanto a sé la sua ex moglie. Fabrizio si è convinto che l'unico modo per avere per sempre con sé la sua amata, sia quello di portarla via da Napoli con la forza e far perdere le sue tracce. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 25 ottobre 2022, vedremo che la situazione degenererà. Il Rosato si mostrerà sempre più fuori controllo, ormai diventato pazzo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Per Marina è la fine?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno capire che per Marina la situazione sta diventando sempre più pesante. La Giordano è prigioniera di un incubo e rischia di non riuscire a uscirne tanto presto. La speranza è che Roberto, già piuttosto preoccupato, capisca che dietro alla sua sparizione ci sia qualcosa di più e che comprenda che la lettera d'addio è falsa. Vi riveliamo che non dovremo attendere molto per vedere il Ferri prendere la decisione di indagare e forse a dargli una mano ci sarà una sua vecchia conoscenza.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata 25 ottobre 2022: Manuela vuole risposte da Niko

Micaela si è vendicata di Manuela e ha raccontato a Niko la verità su sua sorella. Il Poggi, sconvolto dalle parole della madre di Jimmy, ha deciso di prendere le distanze dalla Cirillo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata che vedremo il 25 ottobre 2022, Manuela – stanca di essere trattata freddamente senza sapere il perché – affronterà l'avvocato per scoprire cosa sia successo. Quello che Niko le rivelerà sarà terribile e potrebbe portare la ragazza a voltare le spalle alla sua gemella.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.