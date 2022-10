Un Posto al Sole Anticipazioni 26 ottobre 2022: Jimmy non vuole più vedere sua madre. E' colpa di Manuela!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 ottobre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 rivelano che un brutto litigio tra Micaela e Manuela spingerà Jimmy a non voler più vedere sua madre. Intanto Viola rimane stupita da Damiano.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 26 ottobre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio della Soap, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Manuela ha scoperto che Micaela si è messa in mezzo alla sua storia con Niko ed è furiosa. Ha così deciso di affrontare la gemella e di dirgliene quattro. La loro lite viene però purtroppo ascoltata da Jimmy. Il bambino, nonostante i tentativi del padre di lasciarlo fuori da questa situazione, sarà talmente sconvolto da quello che scoprirà, da non voler più vedere sua madre. Il piccolo Poggi sarà deluso e amareggiato e stavolta non intenderà perdonare la sua mamma. Intanto Marina cerca di persuadere Fabrizio a lasciarla andare ma il Rosato ha perso la testa e la Giordano è sempre più in balia della sua pazzia. Viola scopre con grande sorpresa che Damiano ci sa fare con i bambini. Il ragazzo riesce a far tornare il sorriso ad Antonio.

Jimmy non vuole più vedere sua madre: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 26 ottobre 2022

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che presto scoppierà il pandemonio a casa Cirillo e a pagarne le conseguenze sarà ancora una volta Jimmy. Nella puntata di Upas del 26 ottobre 2022, vedremo Manuela decisa a regolare i conti con sua sorella. La ragazza ha scoperto che la sua gemella ha parlato con Niko e gli ha rivelato il loro piccolo segreto. Il Poggi, dopo questo racconto, ha preso le distanze da lei e sembra non essere più disposto ad aprirle il suo cuore. Questa situazione ha fatto infuriare Manuela e, come vedremo, le gemelle Cirillo si troveranno a discutere animosamente e a urlarsi l’una contro l’altra durante la festa di compleanno della piccola Elisabetta. Jimmy assisterà impotente alla lite tra sua madre e sua zia e scoprirà che la sua mamma gli ha mentito. Risentito di essere stato messo un’altra volta da parte e quasi dimenticato, il bambino deciderà di non vedere più Micaela e di rompere ogni rapporto con lei. Cosa succederà ora? Le ragazze capiranno di aver esagerato e cercheranno di farlo calmare o ormai è tutto perduto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina in balia di Fabrizio

Per Marina continua l’incubo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che anche in questa puntata, la Giordano dovrà cercare di convincere il Rosato a lasciarla andare. Fabrizio è impazzito e ha rapito la sua ex moglie, con il solo desiderio di averla sempre accanto a lui. Marina cercherà di farlo ragionare ma finirà per essere sempre più in balia della sua pazzia. Ma attenzione. Un colpo di scena sta per cambiare le carte in tavola. Roberto comincerà infatti a capire che la sua compagna non può essersi allontanata di sua spontanea volontà… non ora.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata del 26 ottobre 2022: Viola stupita da Damiano

Per Viola è tutto cambiato. La Bruni ha deciso di chiudere ogni rapporto con Eugenio, stanca di dover sempre vivere nella paura. La ragazza si sta sempre più interessando a Damiano, l’uomo della scorta che le ha assegnato suo marito. Ma questo nuovo atteggiamento e questa nuova vita, hanno intristito il piccolo Antonio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Bruni sarà molto preoccupata per il suo bambino ma con sua enorme sorpresa, si renderà conto di poter contare sull’aiuto di Damiano stesso. Il giovane mostrerà di saperci fare con i bambini e riuscirà a far tornare il sorriso ad Antonio, lasciando la figlia di Ornella senza parole.

