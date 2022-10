Un Posto al Sole Anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022: Marina in balia di Fabrizio. Il Rosato è impazzito!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 24 al 28 ottobre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 24 al 28 ottobre 2022 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 24 ottobre 2022

Ferri continua a trovare inspiegabile la sparizione di Marina. Nunzio ritorna a Napoli dopo aver lasciato Chiara al centro di disintossicazione e cerca conforto nell'amicizia di Rossella che lo sostiene suscitando il nervosismo di Riccardo.

Puntata in onda Martedì 25 ottobre 2022

Continuano ad emergere tratti sempre più folli nella personalità di Fabrizio. Ferita dalla freddezza di Niko, Manuela si decide a chiarire con lui e scopre il vero motivo per cui lui la sta tenendo così a distanza...

La Puntata di Mercoledì 26 ottobre 2022

Malgrado il tentativo di Niko di blandirlo, Jimmy, turbato da quanto emerso dal duro litigio tra Manuela e Micaela, avrà una reazione imprevedibile. Marina è ancora prigioniera della follia di Fabrizio. Con grande sorpresa di Viola, Damiano troverà il modo di restituire il sorriso ad Antonio.

Puntata in onda Giovedì 27 ottobre 2022

Roberto inizia a sospettare fermamente che Marina non se ne sia andata di sua spontanea volontà. Intanto, Jimmy si allontana sempre di più da sua madre, mentre Niko pianifica con Alberto una strategia legale per difendersi da un imminente attacco di Micaela. I bambini di Palazzo Palladini si divertono a indagare sul fantasma che secondo loro si trova nell'edificio. Nel frattempo Alberto e Mastro Peppe confermano che nel seminterrato si trova una stanza segreta che in passato è stata utilizzata da qualcuno come nascondiglio.

Puntata in onda Venerdì 28 ottobre 2022

Mentre Irene e Camillo continuano la loro caccia ai fantasmi, Lia aspetta il momento giusto per intrufolarsi di soppiatto nel seminterrato. Nel frattempo Cerruti, sempre più preso dal suo nuovo corteggiatore virtuale, è intenzionato a scoprire che aspetto ha il suo misterioso e a tratti sfuggente spasimante.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.