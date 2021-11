Un Posto al Sole Anticipazioni 26 novembre 2021: Lara vuole risposte! Cosa prova Roberto per lei?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 26 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Lara mette Roberto alle strette. Vuole sapere cosa prova lui per lei.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia e Michele al capolinea

Non ci sono più speranze... e stavolta sembra proprio così. Michele ha dovuto fare i conti con una dura realtà: Silvia non è più innamorata di lui. La Graziani ha ricevuto un messaggio da parte di Giancarlo e questo solo è servito per mandarla completamente nel pallone. Consci entrambi di non poter continuare in questo modo e con questi dolorosi tira e molla, i due potrebbero davvero decidere di lasciarsi definitivamente. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Adele è finalmente libera. La mamma di Susanna ha trovato il coraggio di ribellarsi a Mauro e a una relazione che si stava rivelando nociva.

Lara vuole risposte e mette Roberto con le spalle al muro in Un Posto al Sole Anticipazioni 26 novembre 2021

Lara è tornata a Napoli e ha intenzione di mettere in chiaro il suo ruolo nella vita di Roberto. Il rapporto ambiguo che si è creato con Ferri – sin dal loro primo incontro – comincia a stancarla. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la donna, determinata più che mai ad avere risposte, metterà il manager con le spalle al muro. Dovrà dirle finalmente la verità sui suoi sentimenti e sulle sue reali intenzioni con Marina. Lara ha infatti aiutato Roberto a riconquistare o meglio manipolare la Giordano, sfruttando il suo momento di debolezza. Ma quali sono gli obiettivi finali del direttore dei Cantieri? Ricominciare una storia d'amore con la sua ex moglie o solo giocare con lei?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Fabrizio stupisce Marina

Mentre Lara pretende risposte sincere da Roberto in merito al loro rapporto, Marina deve ancora raccogliere i cocci del suo cuore. La Giordano sta vivendo una profonda crisi con suo marito anche se Fabrizio, da poco, le ha dato prova di voler rimediare ai suoi errori. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Rosato avrà un'altra freccia al suo arco e che la userà per riconquistare sua moglie. Le farà infatti un'inaspettata e gradita sorpresa che forse riuscirà a ricucire il profondo strappo che si è creato tra loro.

