Un Posto al Sole Anticipazioni 11 novembre 2021: Lara è tornata! Cosa vuole ora da Roberto?

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'11 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Roberto deve indagare sulle ragioni del ritorno di Lara a Napoli.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, l'intuizione di Diego ha aperto gli occhi a Niko. Il Giordano ha infatti puntato il dito contro Mattia e il Poggi deve indagare se l'idea del suo amico, corrisponda a verità. Le indagini sull'aggressione a Susanna potrebbero quindi finalmente risolversi. Intanto Lara è tornata! Roberto vuole scoprire cosa abbia riportato la Martinelli a Napoli. Il Ferri è visibilmente infastidito. Non ci voleva proprio ora che è a un passo da riconquistare Marina. Fabrizio invece dà alla Giordano una grande prova del suo amore e della sua volontà di cambiare e tornare l'uomo che era un tempo mentre Guido si sente sotto pressione. L'inaspettato compito di “guardiano di Speranza” comincia a metterlo in difficoltà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko indaga su Mattia!

Diego ha dato una svolta al caso sull'aggressione a Susanna. Il Giordano ha indicato un indiziato sino a ora rimasto nell'ombra: Mattia. L'intuizione del ragazzo sembra aprire gli occhi a Niko. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Poggi comincerà a indagare sul rider, facendo molta attenzione a non destare dei sospetti. Vuole infatti andarci molto cauto e non rischiare di bruciare la grande occasione di giungere finalmente a conclusione di una faccenda che ha rischiato di fargli perdere Susanna e di lasciare un'ombra sul suo cuore. Ma l'avvocato riuscirà a ottenere le prove che gli servono per incriminare Mattia? Siamo finalmente alla fine di questa assurda e pericolosa storia?

Lara è tornata in Un Posto al Sole Anticipazioni 11 novembre 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto dovrà affrontare una bella gatta da pelare! Ora che sembrava quasi sul punto di far capitolare Marina e di riconquistarla, Lara è tornata a Napoli. Il Ferri dovrà indagare sui motivi che hanno spinto la Martinelli a far ritorno in città. Cosa vuole ora da lui e dai Cantieri? E perché è ritornata proprio quando tra la Giordano e suo marito sembrava essere stata scritta la parola fine? Come se non bastasse, Fabrizio darà a Marina una grande prova del suo amore e della sua volontà di cambiare e di tornare l'uomo che era un tempo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido sotto pressione

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'inaspettato compito affidato a Guido, non è una vendetta da parte di Mariella. Si tratta invece di una raccomandazione paterna. Espedito, prima di lasciare Palazzo Palladini, ha chiesto al Del Bue di fare da “guardiano” alla sua bambina. Il vigile non riuscirà a sottrarsi alla promessa fatta all'Altieri ma non potrà fare a meno di sentire il peso della cosa sulle spalle. Controllare una ragazza come Speranza non sarà un gioco da ragazzi e lui lo sa bene!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 novembre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.