Un Posto al Sole Anticipazioni 26 luglio 2023: Lara costretta a confessare i suoi segreti a Ida per salvarsi da Marina

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Lara cercherà di portare definitivamente Ida dalla sua parte ma, per farlo, dovrà rivelarle i suoi segreti.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 luglio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Lara sarà costretta a fare qualcosa che non avrebbe mai voluto fare. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli dovrà rivelare a Ida alcuni dei suoi segreti, affinché la ragazza si allei con lei. Intanto Marina sarà più che mai determinata a trovare le prove per incastrare la Martinelli e le verrà in mente un modo, inequivocabile, per scoprire la verità. Sasà tornerà a Napoli e da Castrese. La vacanza a Ischia gli avrà dato il coraggio giusto per troncare con il nipote di Mariella? Renato e Raffaele si riconcilieranno mentre Manuela comincerà a riflettere sul fatto che Serena non abbia poi così torto e che la decisione di seguire Niko in vacanza sia sbagliata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara costretta a confessare i suoi segreti

Marina è scatenata e questo rende Lara molto nervosa. La Martinelli ha capito di essere in serio pericolo e che la Giordano è molto vicina alla verità. Per questo motivo deciderà di fare qualcosa che non avrebbe mai immaginato di fare. Confesserà a Ida alcuni dei suoi segreti più nascosti, con l’obiettivo di far capire alla ragazza, quanto per lei sia importante che Roberto le stia accanto. Con il suo racconto vorrà portare dalla sua parte la vera mamma di Tommaso e trovare con lei il giusto accordo per portare avanti questa farsa ed essere entrambe soddisfatte. Intanto Marina avrà in mente un modo - sicuro - per stanare la sua rivale.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela cambia idea?

Manuela è tornata alla carica con Niko e stavolta ha pensato di seguire il Poggi in vacanza in Sicilia. Questa idea non è piaciuta per nulla a Serena, che ha cercato di far ragionare la sorella. La moglie di Filippo non ha ottenuto grandi risultati… almeno in un primo momento. Manuela comincerà infatti a ragionare che forse le parole della sua sorellona, non siano del tutto sbagliate e che forse è davvero il caso di farsi da parte. Cambierà idea e lascerà che il Poggi parta da solo? Intanto tra Renato e Raffaele ci sarà una riconciliazione.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Sasà torna a Napoli

Mariella ha cercato per tutta la vacanza, di convincere Sasà a combattere per avere una relazione più sana. Suo nipote non sembra essere in grado di dargli quello che vuole e lei è molto preoccupata. Nella puntata di Un Posto al Sole del 26 luglio 2023, vedremo Cerri tornare a Napoli e da Bufalotto, dopo aver passato dei giorni romantici e sereni, sull’isola partenopea. Cosa farà ora? Sceglierà di dare un taglio a un amore reso impossibile dalla paura oppure continuerà come ha fatto fino a ora?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.