Un Posto al Sole Anticipazioni 25 gennaio 2022: Fabrizio perde il controllo. Ora rischia la vita!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Roberto è ormai senza freni. Il Ferri è determinato a far capitolare Marina e a farle ammettere i suoi veri sentimenti per lui. La Giordano è molto tesa e non sa cosa fare. Come se non bastasse, Fabrizio sembra arrivato a un punto di non ritorno. Il Rosato, ormai fuori controllo, si lascerà andare a un gesto folle e potrebbe mettere in pericolo la sua stessa vita. Intanto Clara è infastidita dalla presenza costante di Alberto nella sua vita mentre Patrizio, dopo il confronto infruttuoso con la Curcio, decide di fare ammenda. Cerri vorrebbe invece confidare a Mariella tutte le sue difficoltà sentimentali ma l'arrivo della spumeggiante Bice lo costringe al silenzio.

Fabrizio perde il controllo. Ora rischia la vita! Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 25 gennaio 2022

Il matrimonio tra Marina e Fabrizio è stato messo a dura prova dalla recente e nuova crisi del Pastificio. La reazione del Rosato ai problemi della sua azienda, è stata drammatica e ha messo sua moglie in un posizione molto scomoda. Il rifiuto di accettare la proposta di Chiara Petrone ha messo in allarme Roberto, che ha così deciso di intervenire per aiutare la sua ex moglie. Ma la vicinanza del Ferri alla Giordano ha scatenato ancora di più il risentimento di Fabrizio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che mentre Roberto tornerà alla carica con Marina, spingendola ad ammettere i suoi veri sentimenti per lui e suo marito, il Rosato si lascerà andare a un gesto estremo. La sua immensa disperazione si trasformerà in una violenza inaudita e stavolta metterà a rischio la sua stessa vita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara stanca per la presenza di Alberto

Clara è tornata a vivere con Alberto. Il Palladini è tornato a ricattarla e lei stavolta ha dovuto cedere alle sue richieste. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Curcio comincerà da subito a sentirsi oppressa dalla presenza costante del suo ex accanto a lei. Patrizio invece, dopo il confronto con Clara – rivelatosi inconcludente – deciderà di fare un passo indietro. Quello che è successo negli ultimi mesi e soprattutto l'involontaria spinta dalla scale ai danni del suo rivale, lo hanno intrappolato in una spirale da cui è necessario uscire il prima possibile. Lo chef deciderà di fare ammenda e di rimettere insieme i cocci, rotti dai suoi errori. Ma riuscirà a rimettere le cose a posto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri in difficoltà

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Cerri dovrà correre presto ai ripari. Il buon vigile cercherà conforto in Mariella e cercherà di raccontarle cosa sta succedendo nella sua vita. Nonostante la relazione con Sarti, Cerruti continua a chattare con altri uomini sul web. Mariella non farà in tempo a dargli alcun consiglio. La spumeggiante Bice farà capolino a casa Del Bue proprio in quel momento e interromperà i due. Le confidenze devono essere rimandate a un'altra occasione ma è già chiaro che se Cerri non vuol perdere il suo amore, dovrà abbandonare questi brutti vizi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.