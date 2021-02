Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 26 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara è furiosa. Tra lei e Barbara è guerra aperta mentre Alberto continua ad avere una posizione ambigua. Il Palladini è sotto pressione ma non intende assecondare Clara in questa crociata contro la Filangeri. Nunzio intanto è pronto a tentare un'impresa molto rischiosa, pur di racimolare la somma di denaro che gli serve per saldare il debito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara contro Barbara

Clara ha dichiarato guerra a Barbara. La Curcio non può più permettere che la Filangeri si metta tra lei e Alberto. Dopo aver visto il Palladini e il suo capo insieme e in atteggiamenti ambigui, la ragazza ha deciso di puntare i piedi e di impedire al suo compagno di tradirla ancora una volta. Clara sembra aver dato un colpo di spugna alla sua timidezza ma il rapporto tra Alberto e Barbara non sarà facile da scardinare. Per la giovane mamma di Federico si prevede di nuovo un periodo molto duro e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che qualcuno – che lei già conosce – riuscirà a consolarla.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto sceglie di non supportare Clara

Alberto è stato scoperto ma pare davvero intenzionato a sposare la Curcio. Il Palladini ha fatto la proposta alla sua compagna ma ora che quest'ultima vuole una prova del suo amore, lui non sembra voler accettare la sfida. Clara ha aperto le ostilità contro Barbara e l'avvocato non è disposto al assecondarla. Cosa lo frena? Alberto ha ancora paura di rappresaglie da parte della Filangeri o sotto sotto sta cominciando a provare per lei una vera e propria attrazione. Qualunque sia la risposta, purtroppo a pagarne le conseguenze sarà la povera Clara.

Nunzio tenta un'impresa molto pericolosa in questa puntata di Un Posto al Sole del 26 febbraio 2021

Nunzio non ha più tempo da perdere. Il ragazzo deve trovare alla svelta una soluzione per estinguere il suo debito. Decide così di tentare un'impresa molto pericolosa, che metterà a rischio non solo lui ma anche la sua famiglia. Il Cammarota non può permettere che qualcuno si faccia male per colpa sua ma non sarà facile raggiungere questo obiettivo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco sarà costretto a intervenire prima di partire per Venezia.

