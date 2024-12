Un Posto al Sole Anticipazioni 26 dicembre 2024: Nunzio deve fare una confessione a Samuel...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 26 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai 3, Nunzio si prepara a dare un dispiacere a Samuel...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai 3, il piccolo Manuel sta per vivere una giornata diversa dalle altre: trascorrerà qualche ora in compagnia di Damiano, Viola ed Antonio, proprio come se fossero una vera famiglia. Chissà però se tutto andrà per il verso giusto, oppure se ci sarà qualche intoppo. Intanto, Rosa riceve - di nuovo - un invito da parte di Pino, il quale è determinato come non mai a "strapparle" un appuntamento. Che cosa farà la donna? Accetterà, dimostrando di essere pronto a voltare pagina, oppure rifiuterà, dimostrando l'esatto contrario? Nunzio, invece, deve farsi coraggio per comunicare a Samuel che c'è una novità: sta cercando un appartamento in affitto tutto per lui. Nel frattempo, Jimmy, conteso tra due bambine, Mina e Cristina, deve fare una scelta. Per fortuna c'è nonno Renato a dargli un consiglio!

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 dicembre 2024: Rosa riceve un invito per un appuntamento!

Per il piccolo Manuel è giunto il momento di trascorrere una giornata diversa dalle altre, e sicuramente ricca di emozioni. Infatti, il bambino dovrà passare del tempo insieme a suo padre, Damiano, alla sua nuova compagna, Viola, e al figlioletto di quest'ultima, il piccolo Antonio. I quattro saranno in grado di entrare in sintonia, come se fossero una vera famiglia, oppure sorgerà qualche problema a guastare loro la festa? Intanto, Rosa è alle prese con un invito: per l'ennesima volta, Pino le sta chiedendo di uscire. La donna sarà pronta a concedere all'uomo questo appuntamento, dimostrando di essere finalmente capace di voltare pagina?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio fa una confessione a Samuel...

Nunzio sta prendendo una boccata di coraggio: è quello che gli serve per riuscire a dire a Samuel ciò che vuole dirgli. Il giovane fa un respiro profondo, poi prende di petto il suo migliore amico. Il Cammarota, determinato ad essere del tutto sincero con il Piccirillo, gli sta confidando che si è messo alla ricerca di un appartamento soltanto per lui. Nunzio ha capito che è giunto il momento di "spiccare il volo", e non ha intenzione di farsi tarpare le ali da nessuno. Ma come reagirà il cuoco? Comprenderà le sue ragioni, oppure si offenderà?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Jimmy deve scegliere chi sarà la sua fidanzata!

Anche tra i più piccoli, a quanto pare, l'amore è nell'aria! Il piccolo Jimmy si trova ad un bivio, poiché ci sono due bambine che vorrebbero tanto fidanzarsi con lui, e a lui stanno entrambe molto simpatiche. Dunque, ora che deve fare una scelta, il Poggi junior si sente in grande difficoltà. Per fortuna, c'è Renato che, vedendo il nipotino un po' confuso, si affretta a dargli un prezioso consiglio. Il nonno sarà in grado di fargli schiarire le idee, oppure lo manderà ancor di più in tilt? Ma soprattutto, chi diventerà, alla fine, la nuova fidanzatina di Jimmy, Mina o Cristina?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.