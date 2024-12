Un Posto al Sole Anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2024: Natale ricco di emozioni a Palazzo Palladini!

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2024: Video

Puntata in onda Lunedì 23 dicembre 2024

Niko sarà informato dello scontro tra Valeria e Manuela e la cosa lo renderà molto nervoso. Dopo essersi fatto una chiara idea su quanto accaduto, il Poggi prenderà una decisione che finirà per ferire una delle due ragazze. Ma chi? Il Natale è ormai alle porte ma potrebbe non essere molto felice per Ida. La ragazza sarà travolta da alcune inattese notizie su suo figlio e ne rimarrà talmente scossa da avere l’umore a terra e condizionare quello della famiglia di Diego ma anche di quella di Roberto. Mariella dovrà fare una scelta su Capodanno. L’Altieri non saprà che cosa fare ma soprattutto a chi dare retta. Asseconderà le richieste di Bice, di Guido o di Sasà, che non vuole che lei dia retta al suo ex ma nemmeno a sua sorella? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 23 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 24 dicembre 2024

L’aria natalizia non giova all’umore di Roberto, troppo impegnato a occuparsi del lavoro e del suo rapporto professionale, in bilico, con Michele. Diego e Ida saranno pronti ad affrontare una giornata molto impegnativa ma significativa per loro. Un incontro inaspettato finirà però per guastare tutto? Renato e Micaela si ritroveranno inaspettatamente alleati. Chi per un motivo, chi per l’altro, cercheranno di frenare Valeria e la sua corsa a riprendersi il suo posto. Manuela invece cercherà di mantenere la promessa che ha fatto a Niko. Guido si renderà conto di quanto sia fortunato a poter passare le vacanze con suo figlio. Il Del Bue ragionerà su questo particolare dopo aver visto la sofferenza di Alberto, che invece è lontano dal suo Federico. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 24 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 25 dicembre 2024

È il giorno di Natale e come da tradizione le famiglie di Palazzo Palladini si riuniscono per passare questo momento con gioia e serenità. Sarà il momento di potersi rallegrare per le coppie ritrovate, famiglie appena create ma anche per i primi amori e per l’amore degli amici. Nonostante i momenti bui, il giorno più magico dell’anno sarà in grado di riportare grande equilibrio in tutti i cuori. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 25 dicembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 26 dicembre 2024

Il piccolo Manuel passerà una giornata insieme a suo padre Damiano, a Viola e Antonio. Rosa invece dovrà decidere se accettare l’invito di Pino il postino, che le ha chiesto di uscire. La Picariello si sentirà pronto per permettere che un uomo la corteggi? Nunzio avrà finalmente il coraggio di confessare a Samuel che la casa in affitto la sta cercando per lui e avrà molta paura della sua reazione. Jimmy si troverà al centro di un "triangolo amoroso". Mina e Cristina, tornata a Napoli per stare con suo padre, mostreranno di avere intesse per lui. Confuso sul da farsi. Il ragazzino chiederà consigli a suo nonno Renato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 26 dicembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 27 dicembre 2024

Rossella sarà determinata ad aiutare Enrica, la specializzanda che è convinta sia la nuova vittima delle molestie di Fusco. Dopo il suo incontro con Viola, Rosa capirà di non essere ancora riuscita a dimenticare del tutto Damiano e quindi di non essere stata capace di voltare pagina. Dopo aver passato un momento di passione insieme a lei, Samuel si illuderà di avere una chance per tornare con Micaela. Ma la Cirillo avrà davvero intenzione di ricominciare con lui o il momento di intimità era solo per ripicca? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 27 dicembre 2024.

