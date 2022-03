Un Posto al Sole Anticipazioni 25 marzo 2022: Samuel va in bianco... per colpa di Patrizio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 25 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Samuel chiede a Patrizio di lasciargli libero il seminterrato ma il Giordano ha altri piani in mente!

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Bianca si è messa nei guai e Silvia si accorge dello strano comportamento della bambina. La Graziani non riuscirà però a capire in quali guai si è cacciata la piccola Boschi. Samuel chiede a Patrizio di lasciargli libero il seminterrato per poter passare la notte insieme a Speranza. Il Giordano lo ha però promesso già a qualcun altro e il Piccirillo conosce molto bene questo terzo incomodo. Roberto tenta di riavvicinarsi a Marina, proprio quando Fabrizio si prepara all'udienza. Ferri vuole sapere dalla Giordano come mai, nonostante il suo ritorno, si tenga lontana dai Cantieri.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia si accorge che qualcosa non va in Bianca

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole si tingono di giallo. Una minaccia ha turbato la piccola Bianca. La bambina non ha però avuto il coraggio di rivelare nulla ai genitori e si sta tenendo tutto dentro. La situazione la sta spingendo ad avere uno strano comportamento e ad accorgersi che qualcosa non va sarà Silvia. La Graziani non avrà il tempo né l'occasione di andare a fondo alla questione e questo potrebbe mettere ancora più in difficoltà la figlia di Franco. Cosa le succederà, in che altri guai si caccerà la cuginetta di Jimmy?

Samuel va in bianco ed è colpa di Patrizio in Un Posto al Sole Anticipazioni 25 marzo 2022

Speranza avrebbe voluto fare sesso con Samuel ma i piani della sua serata sono andati in fumo. Un imprevisto ha impedito ai due ragazzi di passare la notte insieme e il Piccirillo è piuttosto scocciato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo chiederà a Patrizio di lasciargli libero il seminterrato, affinché lui e l'Altieri possano stare in intimità. Il Giordano però gli rivelerà di avere altri progetti e di aver promesso il suo piccolo appartamento a un'altra persona. Samuel scoprirà che il terzo incomodo sarà qualcuno che lui conosce bene. Che sia Nunzio, con cui ha appena litigato? Lo scopriremo presto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto indaga su Marina

Marina è tornata a Napoli ma con grandi e inaspettate novità. Roberto si è subito accorto che qualcosa non va nella sua ex moglie e si è attivato per capire cosa stia succedendo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che mentre Fabrizio si preparerà all'udienza, il Ferri si farà sempre più vicino alla Giordano. Vorrà sapere cosa la stia tenendo così tanto lontana dai Cantieri e cosa sia capitato durante la sua prolungata assenza. Roberto sarà semplicemente preoccupato o vorrà mostrarsi interessato per riconquistare il cuore del suo grande amore? Lara terrà le antenne dritte; la Martinelli non intende lasciare che la sua rivale le soffi ancora una volta il partner. È una promessa!

