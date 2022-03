Un Posto al Sole Anticipazioni 15 marzo 2022: Marina è tornata ma con grandi e inaspettate novità

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 marzo 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Raffaele si sente in colpa per quello che ha combinato con Elvira e vorrebbe rimediare agli errori commessi. Ornella, all'oscuro di tutto, cerca di mediare tra suo marito e Patrizio, nella speranza che i suoi due uomini trovino un punto d'incontro. Il giovane chef si trova in una situazione piuttosto scomoda. La sua partenza dal Vulcano ha messo in crisi Samuel che ora sembra non trovare pace. Marina è molto in difficoltà con Fabrizio e questo non sfugge all'occhio attento di Roberto mentre Nunzio si rende conto della differenza sociale che c'è tra lui e Chiara.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele in preda ai sensi di colpa

Raffaele ha tradito Ornella passando una serata in compagnia di Elvira. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano sarà molto dispiaciuto per quello che è successo e sarà tormentato dai sensi di colpa. Dovrà fare di tutto pur di cancellare la vergogna ma non sarà facile ripulirsi la coscienza. Ornella intanto cercherà di fare da mediatrice tra suo marito e suo figlio. I due non sembrano riuscire a trovare un punto d'accordo e la situazione si fa difficile. Patrizio dovrà inoltre cercare di far sollevare il morale di Samuel. Il Piccirillo desidera prendere il posto del suo amico come primo chef ma Silvia non sembra di questo parere.

Marina è tornata ma con grandi e inaspettate novità in Un Posto al Sole Anticipazioni 15 marzo 2022

Marina ha fatto ritorno a Napoli insieme a Fabrizio. Il suo rientro in città ha lasciato Lara di stucco. Ancora una volta la Martinelli dovrà affrontare la sua rivale di sempre e non sarà certo facile mantenere l'attenzione di Roberto su di lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che sarà subito evidente che tra la Giordano e suo marito non è per nulla tornato il sereno. Si respira anzi aria di tempesta e certamente questo potrebbe causare diversi problemi alla stabilità della loro coppia. Il Ferri non si lascerà scappare un'altra occasione per riconquistare la sua ex moglie e scatenerà la gelosia di Lara, sempre più invidiosa della Signora dei Cantieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Chiara, due mondi diversi

La storia d'amore tra Nunzio e Chiara potrebbe subire un altro scossone. Per una serata di gala a cui dovrà partecipare la Petrone, il Cammarota si è messo alla ricerca di un abito adatto all'occasione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la festa di rivelerà molto difficile per il figlio di Katia. Nunzio capirà infatti quanta differenza sociale esiste tra lui e la sua fidanzata e potrebbe non reggere il colpo. Deciderà di allontanarsi da quel mondo che non gli appartiene oppure riuscirà a sorvolare?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 marzo 2022.

