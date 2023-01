Un Posto al Sole Anticipazioni 25 gennaio 2023: Una richiesta di Bianca spiazza Franco e Angela

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Bianca, sempre più in difficoltà, farà una richiesta spiazzante ai suoi genitori mentre Roberto metterà in atto una strategia per impedire che Alice dica la verità su Nunzio.

Nella puntata di Un Posto al Sole del 25 gennaio 2023, in onda su Rai3 alle ore 20.50, due notizie spiazzanti condizioneranno la vita di alcuni inquilini di Palazzo Palladini. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che dopo una confessione da parte di Marina – riguardo Alice – Roberto sarà costretto a mettere in atto una strategia difficile ma che si rivelerà vincente. Intanto Elena, sempre più convinta che sua figlia stia esagerando, ritroverà l'appoggio delle sue amiche di sempre mentre Bianca, in difficoltà e incapace di uscirne, farà una richiesta sconvolgente a Franco e Angela. I due rimarranno senza parole. Silvia invece dovrà tenere duro per non lasciare che le critiche negative distruggano lei e il suo locale.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una strategia per difendere Alice

Alice è presa dai sensi di colpa e potrebbe dare retta a Elena e tornare indietro sui suoi passi. Questa opzione non è però contemplata da Marina che, preoccupata per la rivelazione della nipote, riferirà tutto al suo compagno. Neanche Roberto vorrebbe che le cose sfuggissero loro di mano e teme che la sua nipotina acquisita finisca per mettersi nei guai. Per questo lo vedremo escogitare una strategia per evitare che la Pergolesi cambi idea e metta tutti in difficoltà. Il piano del Ferri si rivelerà vincente. Intanto Elena, sempre più in ansia per la figlia, riuscirà almeno a recuperare il sostegno delle sue amiche di sempre.

Bianca spiazza Franco e Angela con una richiesta: ecco le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 25 gennaio 2023

Franco e Angela devono aiutare Nunzio. Il Cammarota è andato in commissariato per il primo interrogatorio e tutti attendono le evoluzioni di una situazione che sta diventando drammatica. I Boschi sono però molto in ansia anche per Bianca. La bambina ultimamente è molto irrequieta e i genitori sono stati costretti a punirla più volte. Purtroppo nessuno sa cosa le stia davvero succedendo e lei non ha alcuna intenzione di dirlo a nessuno. Ma per riuscire a uscirne, almeno in parte, la bambina farà una richiesta molto toccante ai suoi genitori, che rimarranno letteralmente spiazzati. Cosa sta succedendo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia riuscirà a salvare il Caffè Vulcano

Silvia è distrutta dalle critiche che stanno affollando il web e che sono dirette contro di lei e contro il suo Caffè Vulcano. Per la Graziani è un duro colpo e non avrebbe certo immaginato che la storia tra Alice e Nunzio potesse causarle così tanti danni. Per il locale si mette male; simili cattive recensioni potrebbero addirittura portare alla chiusura. Alcuni clienti hanno già cominciato a non farsi più vivi e a boicottare il ristorante, la cui proprietaria è colpevole – secondo loro – di non aver licenziato un molestatore.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.