Un Posto al Sole Anticipazioni 23 gennaio 2023: Silvia distrutta dalle critiche. La colpa è di Nunzio e Alice

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Silvia sarà distrutta dalle critiche ricevute sul web e indirizzate sia a lei che al Caffè Vulcano. Intanto Nunzio viene chiamato dalla polizia per il primo interrogatorio.

Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo lunedì 23 gennaio 2023, in onda alle ore 20.50 su Rai3, la situazione creatasi tra Alice e Nunzio finirà per mietere delle nuove vittime. A pagarne le conseguenze, oltre al Cammarota, sarà pure Silvia. La Graziani comincerà a ricevere delle critiche negative sul suo ristorante e anche sulla sua gestione. Per la donna sarà un vero dramma. Intanto Elena vorrebbe che sua figlia si desse una calmata e tornasse con lei a Londra. Ma le accuse mosse dalla Pergolesi hanno già fatto danno. Nunzio viene infatti chiamato dalla polizia per presentarsi, il giorno dopo, in commissariato per il primo interrogatorio. Intanto peggiora anche la questione che riguarda Bianca. L'isolamento che sta subendo in classe, rende la ragazzina sempre più irritata e ingestibile. Questo comportamento mette in crisi tutta la famiglia, già scossa dalle vicende del giovane chef e Franco e Angela tradiscono un certo fastidio. Il loro rapporto sta diventando burrascoso. Michele invece decide di passare una serata da solo con Guido. L'assenza del marito porta Mariella a scontrarsi ancora una volta con Serena.

Silvia distrutta dalle critiche: ecco le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 23 gennaio 2023

Alice ha querelato Nunzio e la faccenda tra i due si è fatta sempre più grave. La Pergolesi non intende lasciare in pace il povero Cammarota e nonostante Elena la inviti a lasciar perdere, a calmarsi e a tornare a Londra con lei, la giovane non si schioda da casa Ferri. Tutto questo sta creando un vero e proprio turbinio di problemi, che stanno man mano colpendo tutti gli inquilini di Palazzo Palladini. Tra questi c'è Silvia. La Graziani e il suo Caffè Vulcano sono soggetti e saranno ancora più bersagliati, da commenti poco gradevoli e a volte violenti. Sul web è scattata una vera e propria guerra al ristorante e alla sua direttrice, colpevole di non aver licenziato uno chef accusato di violenza. Per Silvia è un vero e proprio dramma. Non solo la sua reputazione è in pericolo ma la stessa sopravvivenza del suo locale. Con simili recensioni teme di perdere clienti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: La situazione di Bianca allontana Franco e Angela

Quanto sta succedendo a Nunzio ha creato grandi disagi a casa Boschi. Purtroppo a questi si sta aggiungendo lo strano comportamento di Bianca. La ragazzina non ha ancora trovato il coraggio di rivelare ai genitori cosa sta succedendo a scuola e l'isolamento di cui è vittima la sta portando a modificare il suo carattere e a mostrarsi sempre più irrequieta in famiglia. Il mix di preoccupazione, porta Franco e Angela a scontrarsi più e più volte. Il loro rapporto sembra quasi essere compromesso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ci risiamo. Mariella e Serena di nuovo in guerra

Mentre ai piani alti non si fa altro che parlare di Nunzio, nei piani sottostanti si parla di un'altra guerra, molto più amena ma ugualmente fastidiosa. Mentre Guido e Michele saranno fuori per passare una serata da soli, Mariella si ritroverà faccia a faccia con Serena. Tra le due scoppierà di nuovo un litigio, che finirà per coinvolgere il Del Bue e tutta la famiglia sia Altieri che Cirillo. Finirà mai la faida tra le due donne?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.