Un Posto al Sole Anticipazioni 25 febbraio 2021: Clara dichiara guerra a Barbara!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Silvia si è convinta ad aiutare Emil e il ragazzo è stato scarcerato. Nonostante questa notizia, Michele prende una decisione che potrebbe mettere un punto alla sua storia con Silvia. Nunzio intanto sta per fare un gesto sconsiderato, pur di racimolare la somma di denaro di cui ha bisogno. Clara ha accettato di sposare Alberto ma il vedere il Palladini e Barbara insieme fa crescere in lei la rabbia. Tra le due donne è guerra aperta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Addio Michele?

Silvia ha deciso di aiutare Emil. La Graziani ha ritrattato la sua deposizione, scagionando lo Stoian dalle accuse. Il ragazzo torna quindi in libertà, per la grande felicità di Thea da sempre convinta che il fratello fosse innocente. Ma il gesto di Silvia sembra arrivato troppo tardi. Tra lei e Michele si è creata una frattura insanabile. Il Saviani ha tentato più volte di far ragionare la sua compagna ma mai con successo. Per questo ha cominciato ad allontanarsi da lei e ora lo vedremo fare una scelta che comprometterà definitivamente la loro relazione. Diremo quindi addio a Michele per sempre? Pare proprio di sì!

Tra Clara e Barbara è guerra aperta! Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 25 febbraio 2021

Clara è sconvolta! Alberto le ha chiesto di sposarla e la ragazza ancora non si capacita che sia davvero successo. La Curcio ha accettato di diventare la moglie del Palladini e ne è veramente molto felice. Peccato però che ci sia ancora un'ombra su questo imminente matrimonio. Stiamo parlando ovviamente di Barbara, decisa a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. E infatti quando Clara vedrà la Filangeri e Alberto insieme, in atteggiamenti equivoci, andrà su tutte le furie. Tra le due donne scoppierà una vera e proprio guerra, senza esclusione di colpi!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio pronto a un gesto folle

Franco partirà per Venezia e Nunzio rimarrà solo a gestire i suoi guai. Il ragazzo non vuole l'aiuto di suo padre e sta facendo di tutto pur di non fargli scoprire di essere finito in un vero pasticcio. Consapevole dei suoi errori, il Cammarota potrebbe decidere di fare un folle e sconsiderato gesto per procurarsi il denaro di cui ha bisogno per saldare il suo debito. Ma così facendo rischierà di peggiorare la situazione. Riuscirà papà Franco a intervenire prima di raggiungere Angela in Veneto?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 febbraio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.