Un Posto al Sole Anticipazioni: E' Natale a Palazzo Palladini. Arriva il Presepe di Raffaele!

Anticipazioni TV

Come ogni anno, Raffaele ha allestito il suo famoso e amato presepe. Palazzo Palladini si prepara per il Natale e l'immancabile opera d'arte del Giordano spicca tra tutte. Riviviamo insieme le sue ultime creazioni e ricordiamo alcuni eventi particolari, legati a questo simbolo così importante per il portiere della Soap di Rai3.

Il Natale sta arrivando e con l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, partono ufficialmente le festività natalizie e gli addobbi nelle case. Alcuni hanno sicuramente già provveduto ad allestire alberi, coccarde e presepi nelle loro dimore – i negozi provvedono già da novembre, ormai – ma un tradizionalista come Raffaele Giordano aspetta questo giorno dell’anno per riprendere gli scatoloni della sua grande opera. Stiamo parlando del Presepe di Palazzo Palladini. Anche stavolta il portiere dello stabile si diletterà nell’allestire l’androne del palazzo, con il suo presepe napoletano, con altre novità. Ma vi ricordate qualche aneddoto degli anni scorsi, legato a questo momento? Noi abbiamo fatto un salto all’indietro e vi raccontiamo qualcosa.

Un Posto al Sole: Raffaele passione presepe

Raffaele è ormai un veterano della preparazione del presepe in stile ovviamente napoletano. Il portiere di Palazzo Palladini è famoso per le sue creazioni e ogni anno stupisce e strabilia i condomini con qualche pezzo nuovo. Con o senza l’aiuto di qualcuno, l’8 dicembre nell’androne dello stabile compare la sua creazione, degna dei più grandi artisti di San Gregorio Armeno. Ed è proprio lì che Raffaele si rivolge ogni Natale per acquistare alcune nuove statuine o qualche nuova attrazione.

Un Posto al Sole: I presepi del 2016 e del 2017

Ci ricordiamo di quando nel 2016 il nostro Raffaele ha dovuto mettere da parte la statuetta di Higuain, partito per Torino e non degno più di stare tra le statuette del suo grande presepe. Il tradimento è però stato superato velocemente, a Natale non si può stare con il muso lungo, anche se nel 2017 un commento poco rassicurante di Renato ha quasi compromesso il lavoro del nostro Giordano. Convinto che la sua creazione fosse sproporzionata e senza un disegno, il portiere l’ha quasi distrutta. L’intervento di Ornella ha evitato il peggio e per il Bambinello e Benino non c’è stata più la paura dello sfratto.

Un Posto al Sole: il presepe del 2018 all’ombra del Vesuvio

Tra i presepi che ricordiamo con più entusiasmo c’è sicuramente quello del 2018 e non solo perché Raffaele ha fatto realizzare due statuette con le sembianze sue e di Ornella, facendo una sorpresa alla moglie direttamente a San Gregorio Armeno ma anche perché è stato allestito sulla terrazza di Palazzo Palladini, in una sorta di scenario teatrale, con dietro la bella vista del Vesuvio.

Un Posto al Sole: il presepe del 2020 con il Bambinello rotto

Nel 2020 Raffaele ha voluto realizzare un’opera meravigliosa ma soprattutto in grado di cancellare i brutti momenti passati a causa della pandemia. Ma un inconveniente ha rischiato di mettere in pericolo tutto. Il Bambinello – o il pastorello come lo chiama Renato – si è rotto. Una vera disdetta, che ha costretto il Giordano a correre velocemente in bottega da Don Giuseppe, per sistemarlo. L’artista ha accettato di rimetterlo a nuovo nonostante i tanti impegni e l’impossibilità di gestire tutto il lavoro da solo – Diego andrà presto a lavorare per lui – e per fortuna la statuetta passata di generazione in generazione è tornata nel posto in cui doveva stare.

Un Posto al Sole: il presepe del 2021 e del 2022

Nel 2021 abbiamo conosciuto meglio Benino il “coprotagonista” del presepe di Raffaele mentre nel 2022, in piena crisi climatica, il Giordano ha deciso di non riempirlo di luci e di lasciare “4 lucine”, come detto da Renato e una cascatella senz’acqua, da attivare solo in caso di bisogno

Insomma anno dopo anno si rinnova questa meravigliosa tradizione, che inaugura le feste natalizie anche nella nostra Soap, sempre in onda su Rai3 alle 20.50.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.