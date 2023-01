Un Posto al Sole Anticipazioni 17 gennaio 2023: Alice querela Nunzio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alice passerà alle maniere forti mentre Elena comincerà a dubitare che la figlia stia dicendo la verità. Damiano salverà Silvia da una rapina ma dovrà fare una scelta difficile.

Alice è scatenata e senza scrupoli. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 gennaio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo la Pergolesi mettere ufficialmente nei guai Nunzio. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Alice querelerà Nunzio. La ragazza, sostenuta da sua nonna Marina, deciderà di procedere legalmente contro il Cammarota ma con questa azione, potrebbe non avere più il sostengo di sua madre. Elena ha infatti già cominciato a nutrire qualche dubbio su sua figlia e sulla versione dei fatti da lei raccontata. Intanto Franco, molto in ansia per suo figlio, deciderà di prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi. Prima però dovrà avvertire Katia di quanto sta succedendo. Damiano invece riuscirà a salvare Silvia, caduta vittima di una rapina. Il gesto eroico del Renda non farà altro che rafforzare l'intesa tra lui e Viola. Per questo il poliziotto sarà costretto a prendere una decisione che potrebbe mettere in pericolo il suo stesso futuro.

Alice querela Nunzio: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 gennaio 2023

La situazione di Nunzio è destinata ad aggravarsi sempre di più. L'ultimo duro confronto con Alice, non ha portato a nulla di buono, anzi le cose stanno degenerando. La Pergolesi sembra proprio aver perso la testa e aver deciso di rovinare per sempre il povero chef, sicuramente incauto ma non violento. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 gennaio 2023, vedremo infatti che Alice querelerà Nunzio. La giovane, sostenuta a spada tratta da sua nonna Marina e dallo stesso Roberto, deciderà di passare alle vie legali. Per il povero figlio di Franco ci sono solo guai all'orizzonte.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco pronto a difendere Nunzio e forse pure Elena

La querela di Alice farà scattare l'immediata reazione di Franco. Il Boschi si è subito attivato per dare una mano al figlio, convinto che Nunzio – sebbene non abbia agito in maniera pulita – sia assolutamente innocente e non abbia fatto alcuna violenza alla Pergolesi. Ora che il gioco si fa sempre più duro, Franco dovrà scendere in campo e prendere in mano le redini di una questione che sta andando fin troppo avanti. Prima però dovrà informare Katia di quello che sta succedendo al figlio e non sarà certo facile raccontarle tutto. Intanto Elena potrebbe voltare le spalle ad Alice. La Giordano ha già cominciato a sospettare che la figlia stia esagerando e che non stia dicendo tutta la verità. Possibile che la figlia di Marina decida di smascherare la sua stessa bambina?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano salva Silvia da una rapina. Viola ne è entusiasta

Nella puntata vedremo anche Damiano riuscire a sventare una rapina ai danni di Silvia. La Graziani sarà vittima di un tentativo di furto e rimarrà completamente impietrita davanti a quello che sta succedendo. Per sua fortuna, il Renda interverrà prima che sia troppo tardi e la porterà in salvo. Questo gesto eroico incanterà Viola e i due finiranno per avvicinarsi ancora di più. Ma questa situazione comincerà a preoccupare moltissimo Damiano che, per rispetto di Nicotera, sarà costretto a prendere una dura decisione, tale da mettere a repentaglio il suo stesso futuro. Che chieda per caso un trasferimento?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.