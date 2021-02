Un Posto al Sole Anticipazioni 24 febbraio 2021: Franco parte per Venezia. Nunzio ora è solo...

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 24 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco è pronto a partire per Venezia ma non a cuor leggero. Il Boschi ha infatti paura di lasciare Nunzio da solo a Napoli. Intanto per Michele e Silvia sembra non esserci più nulla da fare mentre Roberto ha trovato una soluzione per accontentare finalmente i suoi operai. Purtroppo però le cose non andranno tutte secondo le sue previsioni.

Franco pronto a partire per Venezia nella puntata di Un Posto al Sole del 24 febbraio 2021

Angela ha deciso di accettare il lavoro a Venezia. La sua scelta ha creato un certo scompiglio in casa ma per la Poggi si tratta di un'opportunità irripetibile e irrinunciabile. La figlia di Giulia ha così fatto i bagagli e si è trasferita in Veneto, dove presto la raggiungerà anche la famiglia. Franco è infatti intenzionato a non stare troppo lontano dalla moglie, sia per lui che per la loro piccola Bianca. Si prepara quindi a raggiungerla ma non senza qualche pensiero. Nunzio è in pericolo, ne è certo. Il ragazzo non vuole dirgli nulla ma il Boschi è sicuro che qualcosa bolla in pentola. Per Franco quindi non sarà facile spostarsi proprio adesso ma vedremo nel corso del tempo, quali saranno le conseguenze di questo imminente viaggio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Silvia pronti a dirsi addio

Dopo che Silvia ha rilasciato l'intervista, le cose tra lei e Michele sono precipitate. Non sembra esserci più speranza per la loro coppia, schiacciata dal peso di quanto successo quella maledetta notte. Il Saviani non riesce più a sopportare il comportamento aggressivo della compagna e ormai senza più uno scopo che lo tenga a Napoli, potrebbe decidere di lasciare la città. Secondo le Anticipazioni di Un Posto al Sole, Michele sta per prendere una decisione definitiva che cambierà per sempre la storyline del suo personaggio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto in balia di se stesso

Ai Cantieri è il caos. Roberto rischia di perdere il controllo della sua azienda e stavolta nessuno sembra disposto a tendergli una mano. Gli operai non smettono di scioperare. Vogliono che il Ferri paghi loro il bonus e non intendono aspettare ancora. Roberto è quindi costretto a trovare una soluzione e in fretta. E sembra averla trovata! Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci lasciano ben sperare per le sue sorti. Sebbene abbia trovato un modo per andare incontro alle richieste dei lavoratori, il capo dei Flegrei si troverà ad affrontare degli imprevisti.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 febbraio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.