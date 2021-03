Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 23 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, la felicità di Serena e Filippo è destinata a non durare. Brutte notizie in arrivo per i Sartori.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 23 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, dopo la lieta notizia di Serena, per lei e Filippo le cose sembrano andare davvero a gonfie vele. Peccato però per gli strani malesseri del Sartori che potrebbero nascondere un imprevisto molto difficile da superare. Michele e Silvia cercano di aiutare Rossella. I due vorrebbero che la loro adorata figlia non comprometta il proprio futuro e superi la crisi sentimentale in cui è caduta a causa di Patrizio. Guido e Mariella saranno coinvolti, ancora una volta, nelle dinamiche famigliari di Bice e Sasà. Come sempre ci sarà da divertirsi!

La felicità di Filippo e Serena non è destinata a durare, nella puntata del 23 marzo 2021

Vi ricordate il lungo periodo in cui abbiamo sperato che Filippo e Serena potessero ritrovare la felicità. Ecco, sembrava che fosse giunto finalmente il momento di gridare alla vittoria. I due coniugi, dopo diversi momenti di conflitto, sembravano aver ritrovato non solo l'amore ma anche l'armonia a lungo perduta. La Cirillo ha appena rivelato al compagno di aspettare un bambino ma Filippo sta male. È da diversi giorni che uno strano mal di testa lo tormenta senza sosta. I malesseri del Sartori cominciano seriamente a preoccupare tutta la famiglia. Non può essere una semplice emicrania. E in effetti le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che un imprevisto minerà la felicità appena riacquistata, di una delle coppie più amate della soap. Per Filippo comincerà un lungo calvario che lo porterà a dover prendere una rapida decisione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele e Silvia aiutano Rossella

Rossella è sempre più a terra. Il tradimento di Patrizio ha abbattuto la povera Graziani, già duramente colpita dall'insuccesso della sua tesi. Michele e Silvia sono molto preoccupati per la loro amata figlia. Non vogliono che, per via del Giordano, comprometta del tutto il suo futuro e la sua carriera universitaria. Cercano quindi di aiutarla a superare questo momento di crisi, sicuri che con un piano ben orchestrato, Ross potrà riprendersi la sua vita. Ma qualcuno potrebbe approfittare di queste difficoltà. Ilaria è pronta a sferrare l'attacco definitivo per sbarazzarsi della sua rivale e acquisire la piena fiducia del professor Volpicelli.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella “vittime” dei fratelli Cerruti

Bice ha scatenato la sua furia ed è pronta a far fare bella figura a suo fratello. Sasà non è molto convinto della buona riuscita dei piani di sua sorella e per questo vorrebbe Guido e Mariella accanto a lui. Non c'è pace per i coniugi Del Bue, costretti a dover fare ancora una volta dei giri di giostra con i fratelli Cerruti. Che cosa succederà ora? In che cosa saranno coinvolti i genitori di Lollo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.