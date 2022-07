Un Posto al Sole Anticipazioni 22 luglio 2022: Katia prega Chiara di lasciare in pace Nunzio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Nunzio è pronto a lasciare Napoli e l'Italia per sempre. Il ragazzo ha finto di volersi concedere una vacanza con la sua fidanzata ma i piani sono ben altri. Mentre lui saluta gli amici de Il Vulcano, Katia – ora a conoscenza di tutto – prega Chiara di non rovinare la vita di suo figlio e di partire da sola. Cosa farà la Petrone? Darà retta alla Cammarota? Roberto e Marina, tornati da Procida, sono pronti a ricominciare insieme e a dare una scossa alla loro relazione. Lara non è dello stesso avviso ed è in agguato, pronta a prendersi la sua vendetta. L'aria di vacanza mette Manuela in crisi. La Cirillo è sempre più gelosa di Susanna e del suo rapporto con Niko mentre Micaela continua a pensare alle sue ferie con il figlio.

Katia prega Chiara di lasciare Nunzio in Un Posto al Sole Anticipazioni 22 luglio 2022

Nunzio è pronto a lasciare l'Italia, per darsi alla fuga insieme a Chiara. Il ragazzo ha deciso di accontentare la fidanzata, lasciando il paese – con dei documenti falsi – ed evitando che la Petrone finisca in carcere. Katia è disperata. La Cammarota ha scoperto il piano di suo figlio e non può credere di doverlo salutare per sempre. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che mentre il giovane chef comincerà a salutare i suoi amici de Il Vulcano, Katia si farà avanti con Chiara, per dirle di lasciare in pace il suo bambino. La donna la pregherà di partire da sola e di evitare che Nunzio rovini la sua vita e dica addio alla sua famiglia per sempre. Come reagirà la Petrone? Le darà retta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara si fa sempre più minacciosa

Roberto e Marina sembrano essersi chiariti e sono pronti a cominciare una nuova vita insieme. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che i due dovranno stare molto attenti a Lara. La Martinelli, dopo la vacanza a Procida e dopo che il Ferri è scappato dalla Giordano, ha deciso di vendicarsi una volta per tutte. La donna ha in mente una vendetta con i fiocchi e i suoi nemici non avranno scampo. La vedremo organizzare maniacalmente il suo piano, pronta a tutto pur di non essere più messa da parte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela gelosa di Susanna

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'aria di vacanza turberà la tranquillità di Manuela. La ragazza sarà sempre più gelosa di Susanna e del suo rapporto con Niko, con cui sta organizzando le sue ferie. Micaela invece è impegnata in altre faccende. La Cirillo vuole passare un'estate da sogno insieme a suo figlio e farà di tutto per ottenere questo risultato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.