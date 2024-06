Un Posto al Sole Anticipazioni, Rossella e Nunzio di nuovo distanti! Niko e Jimmy litigano a causa di Valeria!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che per Nunzio e Rossella ci saranno di nuovo delle incomprensioni, ma anche tra Niko e suo figlio Jimmy ci saranno problemi, a causa della presenza di Valeria nelle loro vite. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Un Posto al Sole Anticipazioni, nuove incomprensioni tra Nunzio e Rossella!

Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, Rossella ha finalmente compreso di amare Nunzio e ha riferito a Riccardo Crovi, con cui è quasi convolata a nozze, di non voler più tornare con lui. Tuttavia, quando la dolce dottoressa Graziani era pronta per dire allo chef dei suoi sentimenti, ha visto il Cammarota baciare Diana, ancora ricoverata in ospedale. Non sa certo che è stata l'architetta a iniziare il bacio e che Nunzio si è lasciato andare anche a causa della confusione che c'è tra loro due.

Rossella si convincerà così di aver perso Nunzio per sempre e di essere arrivata troppo tardi per conquistare il cuore del bel Cammarota, mentre quest'ultimo riceverà una proposta inaspettata da parte di Diana. Le Anticipazioni non ci svelano di cosa si tratti, ma è probabile che Diana chiederà a Nunzio di trascorrere qualche giorno da soli, lontano da Napoli, magari, per poter vivere con serenità la loro intesa. Cosa deciderà Nunzio questa volta? E come cambierà il suo rapporto con Rossella?

Anticipazioni Un Posto al Sole, Jimmy deluso dal padre Niko a causa di Valeria!

Intanto, a Palazzo Palladini c'è aria di tempesta tra Niko Poggi e suo figlio Jimmy: da quando nelle loro vite è entrata Valeria, infatti, l'avvocato è sempre più preso da lei e non sembra propenso a comprendere che suo figlio sente la sua mancanza e vorrebbe poter trascorrere più tempo insieme, come quando erano solo loro due. Le Anticipazioni svelano che Niko darà buca a Jimmy per un appuntamento importante, preferendo uscire con Valeria e questo scatenerà la delusione del piccolo Poggi. Per fortuna, ci sarà nonna Giulia che cercherà di consolarlo...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Niko e Jimmy litigano: Valeria ha rovinato tutto!

Jimmy e Niko hanno in programma un viaggio tutto per loro in Sicilia e il bambino è entusiasta di partire con suo padre e trascorrere del tempo con lui. Tuttavia, Niko chiederà anche a Valeria di unirsi a loro, sperando che così le sue vacanze saranno un po' più tranquille di quelle progettate dalla sua nuova fiamma. Quando Jimmy scoprirà che il viaggio con suo padre potrebbe prevedere anche Valeria, non la prenderà molto bene e andrà su tutte le furie.

La situazione peggiorerà quando anche Valeria non sembrerà affatto contenta di dover trasformare la sua vacanza di coppia in una vacanza in famiglia e cercherà di di persuadere Niko a posticipare il suo viaggio in Sicilia, per accontentare lei e partire invece per la Spagna. Niko non saprà dirle di no e deciderà di accontentarla, ma questo porterà lui e Jimmy a una lunga discussione, con tanto di punizione per il piccolo Poggi!

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.