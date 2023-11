Un Posto al Sole Anticipazioni 20 novembre 2023: Per Lara la fine è vicina!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Lara sta per finire tra le grinfie di Gabriella mentre una donna misteriosa si presenta al Vulcano. Chi sarà?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il 20 novembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Marina e Roberto aspetteranno con trepidazione i primi frutti del loro piano. Lara è convinta di essere vicina alla libertà ma presto Gabriella le farà capire quanto si sbaglia. Intanto tra Rossella e Riccardo ci sarà una dura lite sul lavoro e questo potrebbe portarli di nuovo uno contro l’altro. Al Vulcano invece arriverà una donna misteriosa, che attirerà le attenzioni di tutti. Clara si troverà ad affrontare il furente Alberto, deciso a portarle via la custodia di Federico. La Curcio troverà consolazione in Rosa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara ha le ore contate?

Lara ha le ore contate. Marina e Roberto hanno trovato un modo per metterla in difficoltà e per liberarsi di lei una volta per tutte. I due attenderanno con grande ansia di sapere se la Martinelli riuscirà a uscire dal carcere o se la fortuna comincerà a sorridere ai Ferri. Lara è più che mai convinta di essere vicina alla salvezza e conta i giorni che la separano dal tornare a casa e dal non essere più preda delle altre detenute. Ma la bionda non avrà ancora fatto i conti con Gabriella, alleata di Marina, e pronta a restituire un grosso favore alla Giordano. Insomma per la bad girl dai capelli lucenti potrebbe non esserci più scampo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una donna misteriosa arriva al Vulcano

Il matrimonio tra Rossella e Riccardo riserverà delle grosse sorprese. Una di queste si presenterà, all’improvviso al Vulcano, sotto forma di una donna misteriosa. L’affascinante nuova arrivata catturerà l’attenzione di tutti, Michele compreso, mentre per Silvia sarà una spina nel fianco. Chi sarà? Vi riveliamo solo che è una persona legata al Crovi. Intanto Riccardo e Rossella avranno un duro scontro sul lavoro, l’ennesimo. Questo irriterà i due futuri sposini.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto è una furia. Clara rischia di perdere Federico!

Eduardo è stato costretto alla fuga e si è nascosto da Clara. Una mossa che costerà molto cara alla Curcio. Alberto è arrivato proprio nel momento sbagliato e ha trovato il criminale accanto alla sua ex e nella stessa casa di suo figlio. L’avvocato, che non aspettava altro, ha trovato la scusa adatta per ricattare Clara e prendersi una rivincita su di lei. E lo ha fatto minacciandola di portarle via la custodia di Federico. Il Palladini procederà con le carte e vorrà a tutti i costi vincere la causa dell’affido. A Clara non rimarrà che sperare di trovare un modo per non perdere il suo bambino e avrà in Rosa una spalla su cui piangere.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.