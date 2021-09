Un Posto al Sole Anticipazioni 2 settembre 2021: Un amaro ritorno a casa per Serena e Irene...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 settembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai3, Serena ha un'amara sorpresa di ritorno a casa dalle vacanze.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, per Serena e Irene le vacanze sono finite. Madre e figlia tornano a Napoli, felici di rivedere Filippo e speranzose che lui si ricordi finalmente di loro. Ma purtroppo le due dovranno affrontare un amaro ritorno a casa. Un incontro inatteso si rivelerà molto spiacevole. Intanto Roberto è sempre più preoccupato per il comportamento di suo figlio. Filippo ha preso una decisione che lui non si sarebbe mai aspettato. Intanto Samuel cerca una spalla su cui poggiarsi e la trova in Guido. L'ispettore Torre prosegue con le sue indagini sull'aggressione di Susanna e i sospetti ricadono sulle più recenti frequentazioni della Picardi.

Un amaro ritorno a casa per Serena e Irene in Un Posto al Sole Anticipazioni 2 settembre 2021

Le vacanze estive sono finite. Serena e Irene stanno tornando a casa e sono felici di riabbracciare Filippo, che alla fine non le ha raggiunte. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che il ritorno delle due, non sarà per nulla felice. Appena messo piede a Palazzo Palladini faranno infatti uno spiacevole incontro. La persona che incontreranno sarà Viviana. Filippo ha preso una folle decisione sulla Carlino e la Cirillo e sua figlia potrebbero pagarne le conseguenze. Come si risolverà questa situazione? Riuscirà Serena a riconquistare suo marito? Intanto Roberto è molto preoccupato per il comportamento di suo figlio. Il Ferri vorrebbe farlo ragionare ma lui sembra proprio deciso a non dare retta a nessuno.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel cerca una spalla su cui piangere

La delusione d'amore ha messo ko Samuel. L'aiuto chef de Il Vulcano non solo ha dovuto rinunciare ai suoi sogni d'amore con Speranza ma ha dovuto lasciare Palazzo Palladini per colpa di Alberto. Il Palladini ha reclamato il suo “appartamento” e ora il povero Piccirillo è solo e disperato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo cercherà una spalla su cui piangere e la scelta ricadrà su Guido. Ma gli spoiler delle prossime puntate ci dicono che nessuno riuscirà veramente a sostenerlo e lui si sentirà sempre più abbandonato a se stesso. Riuscirà a uscire da questa situazione?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Torre trova alcuni indizi sull'aggressione di Susanna

Susanna è stata aggredita. Niko è sempre più disperato visto che le condizioni della ragazza non accennano minimamente a migliorare. Torre è già a lavoro. L'ispettore è determinato a scovare qualsiasi indizio sia utile a scovare l'identità degli aggressori della povera Picardi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che – nell'indagare – emergeranno alcuni importanti dettagli. Sembrerà infatti che dietro tutto ci siano alcune recenti conoscenze della ragazza, che si riveleranno molto pericolose. Che cosa ha combinato Susanna durante la sua assenza da Napoli? In che guai si è cacciata?

