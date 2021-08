Un Posto al Sole Anticipazioni dal 30 agosto al 3 settembre 2021: Susanna brutalmente aggredita!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 30 agosto al 3 settembre 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 30 agosto 2021

Dopo la dichiarazione di Susanna, Niko si ritrova stordito e si sfoga con Angela nella speranza che un confronto possa aiutarlo ad uscire da questa crisi. Nel frattempo, Silvia continua a dividersi tra Michele e Giancarlo, mentre Rossella sta per cimentarsi nel concorso per la specializzazione. Intanto il piccolo Jimmy è sempre più preso dai suoi sentimenti per Cristina, che potrebbero non fargli vedere con lucidità la realtà delle cose...

Puntata in onda Martedì 31 agosto 2021

All'indomani di una terribile aggressione ai danni di Susanna, tutto Palazzo Palladini si stringe intorno a Niko; persino Renato è sconvolto. Intanto, mentre Rossella è pronta a cimentarsi nel concorso grazie al supporto di Ornella, Alice sta per rientrare a Napoli e Fabrizio decide di organizzare una sorpresa per Marina e la nipote.

Puntata in onda Mercoledì 1° settembre 2021

Filippo prende una decisione inaspettata riguardo Viviana Carlino. Intanto, l'ispettore Torre indaga sull'aggressione a Susanna, le cui condizioni sono ancora molto preoccupanti. Alice e Marina si sono godute un bel momento grazie a Fabrizio, ma dopo la ripartenza della giovane, per il Rosato arriva il momento di fare qualcosa per salvare davvero il suo rapporto con la Giordano.

Puntata in onda Giovedì 2 settembre 2021

Il rientro di Serena e Irene dalle vacanze potrebbe rivelarsi drammatico per via di un incontro inaspettato. Nel frattempo, Roberto è sempre più preoccupato per lo strano atteggiamento di Filippo. Samuel cerca invece un sostegno in Guido, mentre le indagini su quanto accaduto a Susanna portano in direzione delle relazioni della ragazza.

Episodi in onda Venerdì 3 settembre 2021

Serena è certa che ad assumere Viviana sia stato Roberto, ma quando la donna lo affronta per ottenere delle spiegazioni, scoprirà una verità sconvolgente. Dopo aver parlato con Guido, Samuel è convinto ormai di non avere più amici e che Silvia voglia licenziarlo. Nel frattempo, sembra che quanto accaduto a Susanna si rivelerà presto un grande problema per Niko.

