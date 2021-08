Un Posto al Sole Anticipazioni 1 settembre 2021: Filippo prende una decisione folle che riguarda Viviana

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'1 settembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai3, Filippo sconvolge Roberto con una decisione folle e pericolosa!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 1° settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Filippo stupirà tutti. Il Sartori, in barba ai consigli di suo padre – sempre più preoccupato – mette in piedi un piano che coinvolge Viviana. Il ragazzo sembra sempre più attratto dalla spensieratezza della Carlino e pare non volersene separare ancora per tanto tempo. Intanto le condizioni di salute di Susanna continuano a essere precarie. Niko è senza parole e non riesce a riprendersi dall'accaduto mentre l'ispettore Torre comincia le indagini. Alice è tornata a Londra e Fabrizio, ora che lui e Marina sono tornati a essere soli – cerca di recuperare il rapporto con la Giordano.

Filippo prende una decisione folle che riguarda Viviana in Un Posto al Sole Anticipazioni 1° settembre 2021

Filippo è sempre più intrigato da Viviana. La spensieratezza e la leggerezza della Carlino lo hanno attratto come una calamita e forse era proprio quello che gli serviva in questo momento. Il ragazzo desidera infatti recuperare un po' di serenità, dopo aver scoperto di aver dimenticato di avere una moglie e persino una figlia. Ma la presenza della ragazza nella sua vita, comincia a preoccupare Roberto. Il Ferri ha fortemente consigliato al figlio di non fare gesti azzardati e di non farsi coinvolgere eccessivamente dalla nuova arrivata. Ma Filippo sembra deciso a non ascoltarlo. Anzi le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che prenderà una decisione folle riguardo a Viviana, che rischierà di mettere in serio pericolo la serenità famigliare. Per lui però è la decisione giusta!

Anticipazioni Un Posto al Sole: L'ispettore Torre indaga sull'aggressione di Susanna

Susanna è stata vittima di un'aggressione. Questo evento ha scosso tutti gli inquilini di Palazzo Palladini, primo tra tutti Niko. Il Poggi non può credere che sia successo davvero qualcosa di così grave alla sua ex fidanzata e cerca di recuperare lucidità ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non sarà per nulla facile. L'ispettore Torre è già in azione. Indagherà a fondo su quanto successo alla povera Picardi e scoverà i colpevoli. Intanto però le condizioni della ragazza continuano a essere preoccupanti.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Fabrizio pronto a riconquistare Marina

Da quando Marina è tornata a Napoli per dare una mano a Roberto, Fabrizio è sempre più teso. Il Rosato non riesce proprio a farsi andare a genio il Ferri e tutto questo – insieme alla crisi finanziaria che ha colpito il suo pastificio – si è riflesso sul suo rapporto con la Giordano. Ora che Alice è tornata a Londra, Fabrizio spera di avere più tempo utile per riconquistare la manager e dissipare le nuvole che si sono ammassate sopra di loro. Ma ci riuscirà o Marina è ormai tornata a vedere Roberto con gli occhi dell'amore?

