Un Posto al Sole Anticipazioni 19 marzo 2021: Irene stupisce Filippo con una bella sorpresa...

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 19 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Irene ha una sorpresa per la Festa del Papà. Filippo rimarrà a bocca aperta.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Irene è pronta a stupire Filippo con la sua sorpresa. La piccola festeggerà la Festa del Papà insieme alla sua famiglia, a Bianca e a Jimmy. I bambini hanno infatti organizzato una caccia al tesoro, per rendere la giornata ancora più interessante. Intanto Rossella, delusa da Patrizio, vivrà uno dei momenti più difficili della sua vita e tutto questo avrà ripercussioni sul suo lavoro di tesi.

Irene stupisce Filippo con una bella sorpresa nella puntata di Un Posto al Sole del 19 marzo 2021

La Festa del Papà è finalmente arrivata. Irene non vedeva l'ora di mostrare a tutti la sua novità, a cui ha lavorato per tutta le settimana. La piccola è una fucina di idee e ha saputo coinvolgere Bianca e Jimmy in questo suo progetto. I tre bambini hanno organizzato una caccia al tesoro, per divertirsi insieme alle loro famiglie. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però un dolce dettaglio. Durante la giornata, Filippo riceverà una grande sorpresa da parte di sua figlia e non potrà fare a meno di rimanere a bocca aperta. Che cosa avrà escogitato la piccola e vivace Sartori per il suo adorato papà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella affronta Patrizio

Ilaria ha rivelato a Rossella il tradimento di Patrizio. La Graziani ha il cuore a pezzi. Non poteva assolutamente immaginare che il suo fidanzato potesse così vilmente mentirle, almeno non dopo che le cose tra loro sembravano essere tornate quelle di una volta. Ma purtroppo la verità è ben altra. La povera Ross si trova ad affrontare da sola le conseguenze del gesto del Giordano e di certo non l'aiuta il freddo clima famigliare che si è creato dopo il ritorno di Michele. Per lei comincia un periodo davvero difficile e ricco di insidie.

Un Posto al Sole: Rossella rischia di mandare a monte la sua tesi

Distrutta da quanto successo con Patrizio, Rossella si trova a un vero e proprio bivio. Abbandonata da chi avrebbe dovuto sostenerla e aiutarla in questo periodo, la ragazza comincia a non trovare più l'ispirazione per la sua tesi. Ross rischia davvero grosso e non può più deludere il professor Volpicelli. Già una volta il relatore ha già bocciato il suo lavoro e la Graziani non può permettersi altri errori. Ne va della sua carriera universitaria e di quella futura. Ad approfittare di questa situazione è ovviamente Ilaria. La ragazza è convinta di aver sbaragliato la concorrenza e ora si prepara a raccogliere i frutti della sua vittoria.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.