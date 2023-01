Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara, con l'aiuto di Marika, riuscirà ad aprire la cassaforte di Alberto. Al suo interno troverà i gioielli. Per lei sarà un duro colpo.

La verità sta per venire a galla e per Clara non sarà più lo stesso. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 19 gennaio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo la bella Clara pronta ad aprire la cassaforte di Alberto. La Curcio ha capito che il suo compagno sta nascondendo qualcosa e vuole vederci chiaro. Vuole soprattutto capire se Diego abbia detto il vero oppure no. Con l'aiuto della sua amica Marika riuscirà a svelare il mistero che la sta tormentando oramai da tempo. Intanto Lia, che ha ormai perso la pazienza, raggiungerà il Palladini a Il Vulcano, pronta ad affrontarlo faccia a faccia. Nunzio invece ha deciso di partire per riconquistare Chiara mentre è ormai chiaro che Elena non creda più alla versione di Alice. Guido e Mariella invece cercheranno di stare vicino a Michele ma si pentiranno di averlo invitato a pranzo.

Clara scopre il segreto di Alberto: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 19 gennaio 2023

Clara sta indagando. Le parole e l'accorata confessione di Diego, hanno spinto la ragazza a credere che un fondo di verità in quello che sta dicendo Lia purtroppo ci sia. Ma fino a che punto la Longhi ha ragione? La Curcio è determinata a scoprirlo e per far luce su questo mistero, è necessario che lei apra la cassaforte di Alberto, per capire cosa ci sia al suo interno. L'improvvisa disponibilità economica del Palladini, ha insospettito Clara che, con l'aiuto di Marika, riuscirà a scassinare la cassetta di sicurezza del compagno, vedendovi all'interno i fantomatici gioielli. Per lei sarà un duro colpo e si dirigerà immediatamente a parlare con il suo compagno, per aver spiegazioni. La sua stessa intenzione la avrà Lia. La cameriera, stanca di aspettare e di essere presa in giro, raggiungerà il suo nemico al Caffe Vulcano. Si scatenerà un pandemonio!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio vuole lasciare Napoli per correre da Chiara

Alice ha querelato Nunzio e per il ragazzo si mette molto male. Il giovane dovrà rispondere per vie legali alle accuse della Pergolesi. Ma nella testa del Cammarota c'è qualcosa di più importante che difendersi. Lo chef vuole a tutti i costi recuperare il suo rapporto con Chiara. Lo vedremo quindi pronto a lasciare Napoli per correre dalla Petrone. C'è però un grosso problema. Qualsiasi suo allontanamento potrebbe essere visto come un tentativo di fuga dalla giustizia. La posizione di Nunzio si potrebbe quindi aggravare. Finirà per rischiare tutto, pur di riavere il suo amore tradito?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Che pasticcio per Guido e Mariella!

Michele ha deciso di dedicarsi al lavoro senza pensare all'amore. Questa scelta ha rattristato Guido e Mariella, che vorrebbero vedere il loro amico felice e sereno. I due decideranno di invitare il Saviani a pranzo ma questa scelta si rivelerà essere stata poco felice. I due si pentiranno molto presto di questo invito. Intanto Elena continuerà a credere che sua figlia non stia dicendo tutta la verità. I dubbi cominceranno ad attanagliarla.

