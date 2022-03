Un Posto al Sole Anticipazioni 18 marzo 2022: Samuel aggredisce Nunzio!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 18 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Samuel non riesce a trattenersi e sfoga tutto il suo risentimento su Nunzio.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 marzo 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Renato è in crisi. Le gemelle Cirillo lo stanno mettendo a dura prova e una loro iniziativa rischia di far sfumare i piani del Poggi per la festa del papà. Manuela però sembra trovare una soluzione adatta per accontentare tutti. Intanto tra Samuel e Nunzio è guerra aperta. Il Piccirillo, deluso dal comportamento del suo amico, non si farà scrupolo per sfogare su di lui tutto il suo risentimento. L'amicizia tra i due è in pericolo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy partirà per Berlino?

Continua a farci tremare la storia di Jimmy e Micaela. La Cirillo è tornata a Napoli, insieme alla sua gemella, dopo anni di assenza e non ha nascosto la sua intenzione di ricucire il rapporto con Jimmy e addirittura di vivere insieme a lui... a Berlino. Questo ha sconvolto la famiglia Poggi, di certo non pronta al ritorno in grande stile di Manuela e Micaela. Niko e Renato stanno cercando di trovare una soluzione per il loro adorato bambino ma hanno finito per mettersi l'uno contro l'altro e a discutere per le loro opinioni contrarie. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, in occasione della festa del papà, Renato si troverà ancora più in crisi. Qualcosa o meglio qualcuno potrebbe rovinare i suoi piani.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela salva la festa del papà

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le gemelle Cirillo e una loro iniziativa, rischieranno di mettere a rischio la festa del papà o meglio il progetti di Renato per la ricorrenza. Il Poggi andrà in crisi per questa inaspettata intromissione ma per fortuna sembrerà che tutto si possa risolvere e facilmente. A mettere a posto la questione, interverrà Manuela. Sarà lei ad avere un'idea, che si rivelerà una vera e propria svolta, in grado di mettere tutti d'accordo. Interverrà anche per quell'altra questione, ovvero il trasferimento di suo nipote?

Samuel aggredisce Nunzio in Un Posto al Sole Anticipazioni 18 marzo 2022

Nunzio è stato assunto al Vulcano e questo ha scatenato l'ira di Samuel. Il Piccirillo aveva sperato di essere lui il nuovo chef del ristorante. Silvia ha però pensato che non fosse adatto e purtroppo il ragazzo ha perso la sua chance. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Samuel coverà dentro di sé una forte rabbia. Sarà soprattutto deluso dal comportamento di Nunzio e si sentirà pugnalato alle spalle. Deciderà quindi di “regolare i conti” con lui. Lo affronterà a muso duro e lo metterà davanti alla responsabilità delle sue azioni. L'amicizia tra i due è in pericolo o riusciranno a fare pace?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 marzo 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.