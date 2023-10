Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2023: Eduardo fuori controllo. La situazione si complica!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 ottobre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Eduardo non riuscirà a trattenere la sua rabbia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Sabbiese sfogherà la sua frustrazione per la fine della relazione con Clara, sui suoi uomini. Questo provocherà grandi problemi nel clan ma forse darà a Damiano un assist per convincere l’amico a passare dalla sua parte. Intanto Viola continuerà a non sapere come gestire la situazione con Damiano mentre tra Roberto e Otello sarà guerra aperta e Raffaele, al suo ritorno, potrebbe dover gestire i danni creati dai due uomini.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo perde il controllo

Clara ha messo fine alla sua relazione con Eduardo e vorrebbe allontanarsi da lui e dalla sua vita, il più in fretta possibile. Il Sabbiese però continua a tenerla sotto controllo. Il boss è furioso per aver perso la sua amata e finirà per sfogare la sua rabbia e la sua frustrazione sui suoi uomini. Questo potrebbe costagli molto caro ma potrebbe pure aprire uno spiraglio di speranza a Damiano, che tornerà presto alla carica, per convincerlo a passare dalla sua parte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola prenderà una decisione su Damiano?

Viola continua a essere in crisi e nonostante il confronto con Damiano, le cose non sono cambiate. La Bruni dovrà ritrovare la calma e l’equilibrio nella sua vita, prima che la situazione finisca per fagocitarla e per farla cadere nel baratro. Viola dovrà prendere una decisione, ormai consapevole che i suoi sentimenti per il Renda non potranno essere sotterrati un’altra volta.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Otello e Roberto in guerra

A Palazzo Palladini la situazione si farà sempre più scoppiettante. Tutta colpa di Roberto e Otello, tra cui scoppierà una guerra. I due si troveranno l’uno contro l’altro, desiderosi di far valere le proprie ragioni. Questo comporterà un doppio lavoro per Raffaele, quando sarà di ritorno a Napoli, dal suo viaggio a Barcellona.

