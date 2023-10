Un Posto al Sole Anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023: Si avvicina la resa dei conti per Viola, Damiano e Marina!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 16 al 20 ottobre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 16 al 20 ottobre 2023 su Rai3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 16 ottobre 2023

Clara non riesce a sottrarsi alla presenza costante di Eduardo nonostante la fine della loro relazione mentre Viola, ormai completamente presa da Damiano, comincia ad avere problemi nella vita di tutti i giorni. Giancarlo riesce a conquistare la fiducia e la simpatia di Otello ma il problema non sembra essere il Testa… ma Silvia. Il Todisco riuscirà a riconquistare Silvia?

Puntata in onda Martedì 17 ottobre 2023

Viola non riesce a gestire la situazione che si è creata con Damiano e sembra aver perso il controllo. Clara ha messo fine alla sua storia con Eduardo e lui, molto nervoso per quello che è successo, finisce per sfogare la sua frustrazione sugli uomini del suo clan. Tra Roberto e Otello è guerra aperta. L’antipatia tra i due uomini potrebbe causare grossi guai, che Raffaele dovrà risolvere al suo ritorno.

Puntata in onda Mercoledì 18 ottobre 2023

Viola rivela a Diego di essere in crisi e di non saper come comportarsi con Damiano ed Eugenio mentre il Renda continua la sua missione come infiltrato nel clan di Eduardo. Il ragazzo non ha ancora perso le speranze di convincere il suo ex amico a passare dalla sua parte. Ma ci riuscirà? Ida viene accolta con entusiasmo da Roberto e Marina ma nessuno dei tre è al corrente del fatto che Lara sia ancora in agguato. Guido e Mariella decidono di affrontare insieme Bice sulla questione del povero Gerry. Ma la donna saprà e vorrà ascoltare i consigli dei suoi amici?

Puntata in onda Giovedì 19 ottobre 2023

Lara chiede a Roberto e Marina di poter vedere di nuovo Tommaso e i due si chiedono come mai la donna abbia fatto questa richiesta e cosa potrebbe volere davvero. Damiano torna all’attacco con Eduardo e tenta di convincerlo ad allontanarsi dal clan, sfruttando la loro vecchia amicizia. Mariella e Guido si trovano a gestire un ospite inaspettato: il piccolo Gerry.

Puntata in onda Venerdì 20 ottobre 2023

Roberto teme che Lara possa portargli via Tommaso e ne è terrorizzato. Marina invece mantiene maggiormente la calma ed è decisa a chiudere questa storia una volta per tutte. Nunzio intanto continua a vivere in modo totalmente sregolato e questo lo porterà a gestire con grande stress il momento in cui Rossella gli chiederà una mano per decidere il menu del suo matrimonio. Guido e Mariella, dopo l’inaspettato incontro con Gerry – che dovrà smetterla di abbuffarsi – dovranno gestire il ritorno di Speranza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.