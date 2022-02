Un Posto al Sole Anticipazioni 16 febbraio 2022: Lara manipola Roberto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lara approfitta della debolezza di Roberto per prendersi ciò che vuole.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 16 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Nunzio è fuori di sé. Dopo lo scontro con Roberto e la delusione d'amore con Chiara, il ragazzo vorrebbe lasciare tutto e andarsene. Katia, con il suo intervento, lo metterà ancora più in difficoltà. Lara vuole sfruttare a suo vantaggio le debolezze di Ferri. Conscia che il manager ha il cuore spezzato per la partenza di Marina, cercherà di manipolarlo per entrare definitivamente nelle sue grazie. Roberto intanto continua a sfogare la sua frustrazione sulla Petrone. L'incontro tra Cerri e l'uomo della chat si trasforma in un nulla di fatto ma la conoscenza potrebbe essere “fatale” per il buon vigile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Katia mette in crisi Nunzio

Ai Cantieri è caos. È guerra tra Nunzio e Roberto. I due, dopo diversi momenti di tensione, hanno alla fine ceduto al nervosismo e si sono scontrati duramente. A uscirne con le ossa rotta è il Cammarota. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo, stanco per i continui problemi e deluso da Chiara, sarà spinto ad abbandonare tutto e tutti e ad andarsene da Napoli. L'intervento di Katia, desiderosa di mettere un freno al desiderio di fuga del figlio, finirà per peggiorare le cose. Nunzio sarà ancora più in crisi. Cosa gli chiederà Katia? C'entrerà qualcosa il fatto che è tornata anche lei nella vita di Franco?

Lara manipola Roberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 16 febbraio 2022

Roberto ha il cuore spezzato. La decisione di Marina di lasciare Napoli e di stare accanto a Fabrizio, lo ha messo ko. Eppure era quasi riuscito a riconquistare il cuore della Giordano e a riportarla nella sua vita. Della partenza di Marina ne approfitta Lara. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Martinelli, felice di essersi liberata della sua rivale, cercherà di convincerlo a lasciare di nuovo spazio. Stavolta vorrà però che il loro rapporto sia duraturo e farà di tutto affinché il manager non possa staccarsi da lei. Intanto Chiara diventerà la valvola di sfogo del Ferri. La Petrone è ormai nelle sue mani.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri in difficoltà

L'incontro con l'uomo conosciuto in chat si trasformerà velocemente in un nulla di fatto. Cerri avrebbe voluto recuperare un po' di libertà dal rapporto con Sarti ma la nuova conoscenza si è rivelata molto poco interessante. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Sasà rischierà di mettersi addirittura nei guai. Cosa gli succederà? Qualcuno che non avrebbe dovuto sapere, lo scoprirà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.