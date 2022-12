Un Posto al Sole Anticipazioni 16 dicembre 2022: Bianca nei guai! La situazione è seria

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Bianca si metterà in pericolo per salvare Antonello mentre Michele stupirà Silvia e Rossella con una proposta molto particolare.

A casa Boschi si respirerà aria di terrore. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 16 dicembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3, la decisione di Bianca di aiutare Antonello farà tremare Franco, Angela e Giulia. La ragazzina sarà talmente tanto preoccupata per Antonello, da compiere qualche azione sconsiderata e mettersi lei stessa in pericolo. Intanto Mariella continuerà a organizzare l'attacco contro le gemelle Cirillo. La guerra non è finita. Michele invece stupirà Silvia e Rossella con una proposta molto particolare in vista delle vacanze di Natale.

Bianca in pericolo: ecco le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 16 dicembre 2022

Bianca è sconvolta dalla dolorosa scoperta che Antonello è il responsabile della web challenge. Nonostante questa terribile realtà, la piccola Boschi è decisa a non abbandonare il suo amichetto e ad aiutarlo a superare questo momento molto delicato. Il ragazzino dovrà infatti pagare per le conseguenze che il suo pericoloso gioco, ha causato. Nella puntata del 16 dicembre 2022, Bianca prenderà delle decisioni molto particolari e metterà lei stessa in pericolo, pur di proteggere il suo compagno di classe. Franco, Angela e Giulia riusciranno a evitare il peggio?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella riprende la guerra contro le Cirillo

Mariella aveva abbandonato solo momentaneamente la guerra contro Manuela e Micaela. Nella puntata vedremo l'Altieri ricaricare le armi e prepararsi a un altro attacco contro le gemelle Cirillo. La sfida del seminterrato potrebbe presto degenerare o assumere dei tratti tragicomici. Di certo Serena non starà a guardare e come già fatto, sicuramente si metterà in mezzo. Ma quale fazione l'avrà vinta. Saranno le Altieri o le Cirillo ad avere la meglio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele stupisce Silvia e Rossella con una proposta

Le vicinissime vacanze di Natale daranno a Michele un'idea straordinaria. Ma per metterla in pratica, il Saviani vorrà avere l'appoggio di Silvia e Rossella. Lo speaker si presenterà dalle due donne con una proposta davvero originale e che coinvolge tutti e tre, come ai vecchi tempi. Ma cosa avrà in mente? Si tratterà di un viaggio, o di qualche trovata radiofonica? Non ci resta che scoprirlo guardando la puntata di Un Posto al Sole del 16 dicembre 2022.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 dicembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.