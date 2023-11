Un Posto al Sole Anticipazioni 15 novembre 2023: Eduardo alla resa dei conti con Tony!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Eduardo vorrà regolare i conti con Tony mentre Micaela non sarà contenta delle ultime decisioni di Samuel.

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 15 novembre 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che per Eduardo arriverà il momento della resa dei conti con Tony. Il Sabbiese dovrà affrontare il suo braccio destro ma anche i camorristi del suo clan, per regolare le questioni in sospeso. Damiano invece stupirà piacevolmente Rosa rivelandole di volersi occupare con più attenzione di Manuel mentre Viola dovrà sopportare la furia di Eugenio, deluso da lei. Micaela scoprirà che Nunzio ha convinto Samuel a fare sul serio con lei e non sembrerà per nulla contenta di questo mentre Filippo darà un’idea a Michele, per dare una svolta al programma radio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo alla resa dei conti con Tony

L’attentato che ha sconvolto la vita di Viola e di Damiano, ha avuto un forte contraccolpo anche su Eduardo. Il Sabbiese ha capito che il suo clan e Tony, gli hanno voltato le spalle. Per questo motivo deciderà di prendersi una rivincita sul suo ormai ex braccio destro e di regolare i conti con lui, una volta per tutte. Intanto Damiano stupirà piacevolmente Rosa, rivelandole di volersi occupare di Manuel e di volerlo aiutare a superare questo momento difficile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela sconvolta dalla decisione di Samuel

Samuel ha dato inizio al suo piano per farsi lasciare da Speranza ma questa decisione non farà per nulla piacere a Micaela. La Cirillo scoprirà che il Piccirillo si è lasciato convincere da Nunzio a fare sul serio con lui e la cosa non le piacerà per nulla. La gemella di Manuela non vorrà infatti, per nulla al mondo, cominciare una storia d’amore alla luce del sole, né con Samuel né con qualcun altro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola in balia delle ire di Eugenio

Eugenio non riesce a sopportare di essere stato ingannato da Viola e di essere stato tradito dalla moglie e da uno dei suoi agenti. Il Nicotera non potrà nascondere di essere deluso e furioso con loro e questo metterà la Bruni in grande difficoltà. Come si risolverà questa situazione? Riusciranno a fare pace? Filippo invece avrà un’idea che darà una svolta al programma radio di Michele.

