Un Posto al Sole Anticipazioni 14 settembre 2022: Jimmy affronta i suoi peggiori incubi!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo che Jimmy si troverà ad affrontare i suoi peggiori incubi e prove più grandi di lui mentre Nunzio e Chiara potrebbero non riuscire a ritrovare la serenità.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio in onda alle 20.50 su Rai3: Nunzio ha ritrovato Chiara e lei sembra essere felice di riabbracciare il suo compagno. La loro felicità sembra però destinata a non durare a lungo. Qualcosa rischia di offuscare la serenità del momento; un qualcosa che i due si portano dietro da diverso tempo. Nuvole anche nella vita di Jimmy. Dopo la morte di Susanna, Niko ha deciso di proteggere suo figlio, intentando una causa legale contro Micaela. Il piccolo Poggi si troverà ad affrontare una situazione famigliare ricca di problemi, che lo porteranno a vivere un vero e proprio incubo. Intanto Samuel, stanco di essere considerato senza verve, prende una decisione sconvolgente.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un’ombra sul futuro di Nunzio e Chiara

Nunzio è riuscito a trovare Chiara e ha deciso di andare da lei. Il ragazzo ha così raggiunto Capo Verde, lo stato in cui ha trovato asilo la sua compagna. Una volta là, la Petrone non potrà che essere felice di riabbracciare il suo amato ma sarà subito chiaro che per loro le cose non sono destinate ad andare benissimo. Un’ombra sembra appollaiarsi sui due innamorati. Uno spauracchio dal passato, che sembra non volerli lasciare in pace, neanche a km di distanza da casa. Quale sarà il loro futuro?

Jimmy affronta i suoi peggiori incubi in Un Posto al Sole Anticipazioni 14 settembre 2022

Niko si è rivelato spietato contro Micaela ma la Cirillo, grazie al sostegno delle sue sorelle, è passata al contrattacco. Il Poggi ha deciso di imbarcarsi in una battaglia legale per proteggere suo figlio. Sicuro che Micaela farà soffrire un’altra volta il loro bambino, l’avvocato ha deciso di agire. Ma a pagare il prezzo più grande di questa guerra in tribunale, sarà Jimmy. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il bambino affronterà non pochi problemi e finirà per fare i conti con i suoi peggiori incubi. I suoi genitori litigano per lui, ora che Susanna – la persona che gli ha fatto da mamma – non c’è più. Il piccolino riuscirà a non farsi buttar giù da questa straziante situazione?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel prende posizione

La personale guerra che sta portando avanti Speranza, ha trovato in Mariella e Guido un certo seguito. I due hanno creduto subito alla loro nipotina mentre Samuel, non sembra aver tirato fuori gli artigli. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, stanco di essere considerato un debole, il giovane chef prenderà una decisione che lascerà Speranza senza parole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.