Un Posto al Sole Anticipazioni 14 maggio 2025: Jimmy si ribella a Niko mentre Samuel è geloso di Nunzio. Che succede?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 maggio 2025 su Rai3 vedremo Jimmy ribellarsi a suo padre con un atteggiamento che sconvolgerà tutta la famiglia mentre Samuel sarà geloso del rapporto tra Nunzio e Gabriela. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Niko più che mai deluso dall’atteggiamento di Jimmy. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Poggi si recherà a scuola per parlare con Viola del comportamento del figlio. A colloquio ci sarà anche la madre di Matteo che, diversamente dall’avvocato, minimizzerà l’accaduto. La cosa farà ancora più infuriare il legale che rimarrà più che mai fermo sulla decisione di punire il figlio, che però reagirà male e lascerà tutti senza parole. Intanto tra Roberto e Gennaro le cose continueranno ad andare molto male e questo avrà delle ripercussioni sul lavoro in radio di Elena, che è diventata da poco la direttrice. Intanto Nunzio proporrà a Gabriela un’idea da applicare a Il Vulcano. Samuel non sarà per nulla contento del rapporto tra la sua innamorata e il suo amico e dimostrerà di essere molto geloso.

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 maggio 2025: Niko deluso. Jimmy si ribella!

Niko ha messo Jimmy in punizione e non intende tornare indietro sui suoi passi. Viola ha informato il Poggi dell’atteggiamento del figlio e gli ha raccontato di come il ragazzino si sia invischiato in una storia di bullismo. La questione si sta rivelando sempre più complessa e preoccupante e ormai non si tratta più solo dell’uso dell’intelligenza artificiale per sbrigare più velocemente i compiti. La Bruni convocherà Niko e la madre di Matteo, che ha capitanato i bulli che hanno preso di mira Camillo, per mettere un punto a questa questione ma mentre la donna minimizzerà l’accaduto, Poggi diventerà sempre più nervoso e inferocito contro Jimmy, che si ribellerà all’atteggiamento del padre e reagirà in modo imprevisto e particolarmente sgradevole, tanto da preoccupare tutti.

Elena in difficoltà a causa della guerra tra Roberto e Gennaro: ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Roberto e Gennaro sono in guerra. Tra loro è ormai conflitto aperto e Marina non riesce più a contenere l’ira dei due. La Giordano sta cercando di tutto per impedire che il marito e Gagliotti combinino dei guai ma purtroppo è un disastro annunciato. Presto dovrà raccogliere i cocci di quello che rimane. Al momento, a pagare le peggiori conseguenze di questa battaglia è Elena. La ragazza è stata assunta come nuova direttrice di Radio Golfo 99 e il suo ruolo la sta mettendo in una brutta situazione, in mezzo a questioni spinose che lei vorrebbe risolvere ma che non ha la forza di fare, visto la furia dimostrata dai due manager. Come evolverà tutto questo? La Radio e i Cantieri imploderanno?

Un Posto al Sole: Samuel geloso di Nunzio

Samuel ha ritrovato l’amore in Gabriela e ora che Micaela ha deciso di non fare più ritorno a Napoli e di tornare a vivere la sua vita senza avere la famiglia accanto, lo chef può finalmente voltare definitivamente pagina. Desideroso di viversi appieno questo momento e spaventato che le cose possano sfuggirgli di mano, il Piccirillo comincerà a essere sospettoso di tutto e tutti, persino di Nunzio. Sarà geloso del Cammarota quando lui farà una proposta a Gabriela, esponendole un’idea riguardante Il Vulcano. Nonostante si tratti di questioni puramente di lavoro, Samuel si infastidirà e non sarà in grado di dissimulare questo disagio. La sua innamorata potrebbe non gradire il suo atteggiamento e prendere le distanze da lui, credendolo esagerato e ossessivo. Succederà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 maggio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.