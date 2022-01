Un Posto al Sole Anticipazioni 14 gennaio 2022: Patrizio vittima di Alberto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Patrizio non trova pace. La fine della sua relazione con Clara lo ha segnato tantissimo. Questa situazione lo rende facilmente preda di Alberto. Il Palladini, felice di aver portato a termine il suo piano, continua a pungolare e tormentare il Giordano. Patrizio però non riesce più a rispondergli a tono come una volta. Fabrizio fa i conti, forse per la prima volta chiaramente, con la crisi che ha colpito il suo pastificio. Il Rosato sarà costretto a prendere una decisione che gli costerà molto cara. Intanto Samuel prova a riavvicinarsi a Speranza ma la ragazza è delusa dal suo comportamento.

Patrizio vittima di Alberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 14 gennaio 2021

Clara ha dimenticato Patrizio e si sta facendo una nuova vita lontana da lui. Il ragazzo però non ha la sua stessa forza. Il figlio di Ornella non riesce proprio a capacitarsi che la sua relazione con la Curcio sia finita e non riesce neanche a togliersela un attimo dalla testa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano, così facendo, si metterà nei guai. Finirà infatti vittima delle incessanti provocazioni di Alberto, che non ha smesso di prenderlo in giro e di attaccarlo. Il Palladini non è molto propenso al perdono e di certo non ha intenzione di dimenticare come Patrizio gli abbia messo i bastoni tra le ruote. La poca concentrazione e il cattivo umore dello chef gli impediranno di rispondere a tono e lo metteranno davvero nei guai.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabrizio fa una scelta dolorosa

Il Pastificio Rosato è in crisi. La fuga di notizie ha messo in ginocchio la produzione e Fabrizio è ko. Marina sta cercando di fare di tutto per aiutarlo ma la situazione è tragica. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Fabrizio, in un momento di lucidità, dovrà essere onesto con se stesso e ammettere che la sua azienda è in pericolo, ora più che mai. Dovrà quindi prendere una decisione che si rivelerà drammatica. Una scelta che potrebbe mettere pure in difficoltà il suo matrimonio con Marina.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza, delusa, chiude con Samuel

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Speranza sarà una furia. La ragazza è molto delusa dal comportamento di Vittorio e Samuel. Tutti e due si sono presi gioco di lei e non può sopportarlo. Per questo motivo quando il Piccirillo cercherà di riconquistarla, la giovane Altieri gli chiuderà la porta in faccia. La nipote di Mariella è troppo furiosa per poterlo perdonare, almeno per ora. Come finirà questa storia? L'aiuto cuoco riuscirà a convincerla a dargli ancora fiducia?

