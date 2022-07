Un Posto al Sole Anticipazioni 13 luglio 2022: Rossella fa una scoperta agghiacciante. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 13 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Rossella scopre un tratto del carattere di Riccardo, che proprio non le piace. Intanto tra Viola ed Eugenio c'è sempre più freddezza.

Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: tra Viola ed Eugenio non c'è traccia di distensione. Tra i due continua a esserci una grande freddezza e la loro crisi sembra la più grave di sempre. Riusciranno a ritrovare la pace e a mettere da parte le incomprensioni? Intanto Rossella scopre un lato del carattere di Riccardo, che proprio non le piace. Questa scoperta potrebbe minare il loro rapporto, da poco rinsaldato. Le paure di Raffaele diventano realtà e Lello Valsano mette in moto la sua furia. Chi ne pagherà le conseguenze? Clara prende una decisione sofferta riguardo a suo padre mentre l'amicizia tra Nunzio e Samuel potrebbe subire un grosso scossone. Qualcuno potrebbe mettersi in mezzo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola ed Eugenio sempre più in crisi

La confessione di Raffaele ha sortito dei grossi effetti. Eugenio e Viola sono in crisi a causa della situazione creatasi a casa Bruni-Giordano e alle bugie della bella insegnate. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose potrebbero andare ancora più male. Tra i due sembrerà infatti esserci il gelo e nessun segnale di riappacificazione. Intanto i timori di Raffaele prenderanno forma. Lello Valsano tornerà a colpire. Ma chi ne pagherà le conseguenze? Qualcuno di vicino al Giordano o qualcun altro, legato comunque al Nicotera e alla sua famiglia? Clara prenderà una decisione molto difficile riguardo suo padre.

Rossella fa una scoperta agghiacciante su Riccardo in Un Posto al Sole Anticipazioni 13 luglio 2022

Rossella e Riccardo ci stanno riprovando. Messo da parte il rancore e archiviata la presenza ingombrante di Virginia, i due innamorati stanno cercando di mettere una pezza sul grosso strappo che si era creato tra loro. Purtroppo la serenità sembra destinata a durare poco. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella farà una scoperta agghiacciante su Riccardo. Scoprirà un lato del suo carattere – rimasto nascosto sino a quel momento – che proprio non le piacerà. Questo finirà per allontanarla e a dare ragione alla sua rivale oppure riuscirà a parlarne con il Crovi e a risolvere questa situazione? Staremo a vedere.

Un Posto al Sole Anticipazioni: L'amicizia tra Nunzio e Samuel è in pericolo

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Nunzio e Samuel potrebbe scoppiare l'inferno. Il Cammarota non ha raccontato all'amico di volersi dare alla fuga con Chiara ma gli ha chiesto di sostituirlo, per qualche giorno, durante la sua assenza. Il figlio di Franco ha così cominciato a istruire il Piccirillo a cavarsela da solo con la gestione de Il Vulcano. Purtroppo per lui, Samuel sta cominciando a capire che qualcosa non va ed è molto vicino a scoprire la verità. E qualcuno potrebbe accelerare i tempi, a mettersi in mezzo e a rovinare la loro bella amicizia.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 luglio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.