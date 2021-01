Un Posto al Sole Anticipazioni 12 gennaio 2021: Filippo scopre la verità sulla morte di Tommaso

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 gennaio 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Leonardo farà nuove rivelazioni sulla morte di Tommaso che potrebbero mettere in crisi Filippo. Mentre il marito di Serena sembra pronto a cambiare atteggiamento nei confronti di Leonardo, Clara darà un ultimatum ad Alberto prima che lui si trasferisca nella sua nuova casa da single. Nel frattempo, la convivenza tra Vittorio e il Cerruti partirà con il piede sbagliato.

Nuove rivelazione sulla morte di Tommaso nella Puntata di Un Posto al Sole del 12 gennaio 2021

Filippo e Serena hanno accolto, sebbene con riluttanza, Leonardo nella loro abitazione dal momento che l’uomo versa in condizioni critiche. Mentre Serena sembra volersi tenere in disparte, Filippo è combattuto e vorrebbe dare una seconda occasione a Leonardo. Quando quest’ultimo farà nuove rivelazioni sulla morte di Tommaso, il Sartori entrerà in crisi. Tommaso è stato ucciso in Messico, dove era tenuto prigioniero o c'è ancora una speranza e, soprattutto, Filippo cambierà atteggiamento nei confronti di Leonardo dopo la sua confessione?

Anticipazioni Un Posto al Sole: l’ultimatum di Clara

Alberto ha deciso di trasferirsi nella sua nuova casa da single, dopo che la storia d’amore con Clara è stata rovinata dal suo tradimento. Giulia, intenerita dalla situazione della coppia, vuole improvvisarsi Cupido e spera in una seconda occasione per i due innamorati. Così, Giulia cerca di far ragionare Alberto che, tuttavia, sembra deciso a trasferirsi. Furiosa con lui, Clara dà un ultimatum: se Alberto lascia Palazzo Palladini dovrà dimenticare lei e il loro figlio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerruti e Vittorio ai ferri corti

Superate con il sorriso in faccia le disavventure degli ultimi giorni, il Cerruti ha accolto Vittorio dopo il suo ritorno da Ischia. I due hanno iniziato a convivere ma sembra che l’impresa sarà più complessa di quanto ipotizzato. La vicinanza forzata rovinerà il rapporto di Vittorio e del vigile?

Scopriamo le Anticipazioni settimanale di Un Posto al Sole dall’11 al 15 gennaio 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.