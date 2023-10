Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Jimmy spiazza la famiglia chiedendo di poter passare più tempo insieme a sua madre.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 ottobre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Jimmy spiazzerà tutti con una richiesta molto importante. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzino chiederà di poter passare più tempo con Micaela, sua madre. Intanto Roberto prenderà la sua decisione su Lara e non resterà che aspettare la reazione della Martinelli. Silvia e Giancarlo cominceranno a comprendere che vivere con Otello non è proprio facile mentre tra Filippo e Michele continueranno gli scontri a causa della linea editoriale della radio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy vuole passare più tempo con sua madre

A casa Poggi si scatenerà il “panico”. Jimmy spiazzerà tutti con una richiesta particolare e molto dolce. Il bambino chiederà alla famiglia di poter passare più tempo insieme a sua madre. La proposta del piccolo non potrà rimanere inascoltata anche se Niko continuerà a non fidarsi di Micaela, considerandola ancora inaffidabile. Il Poggi junior non cambierà però idea e suo padre dovrà cercare di proteggerlo da eventuali delusioni, che con la Cirillo sono dietro l’angolo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Giancarlo alle prese con Otello

Silvia è pronta a una nuova avventura con Giancarlo ma questo comporterà vivere insieme a Otello. La situazione diventerà sempre più esplosiva. La Graziani e il suo fidanzato faranno i conti con i primi inconvenienti della convivenza con il Testa e questo potrebbe portarli a prendere decisioni diverse, da un momento all’altro. Silvia continuerà poi ad avere qualche perplessità davanti alla novità, che l’ha sconvolta da un momento all’altro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara ha le ore contate?

Roberto ha messo Lara con le spalle al muro ancora una volta. Ferri ha preso una decisione che ha spiazzato la Martinelli e l’ha costretta a fare in fretta una scelta. Intanto tra Marina e Ida continuerà a esserci una grande complicità, che potrebbe rendere ancora più difficile l’evolversi dei fatti. Roberto e Marina riusciranno a tenere a bada la loro nemica o dovranno combatterla ancora? Intanto tra Filippo e Michele continueranno gli scontri a causa della linea editoriale della radio.

