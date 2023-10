Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il10 ottobre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che tra Ida e Marina crescerà l’intesa, dopo che la ragazza ha salvato la vita alla Giordano. Lara, ormai con le spalle al muro, proverà a farsi concedere un’altra chance da Roberto ma lui avrà un asso nella manica, che la spiazzerà. Intanto Silvia prenderà una decisione importante su Giancarlo e Otello sarà coinvolto in prima persona. Michele invece avrà una giornata piuttosto complicata alla radio ma Nunzio riuscirà a dargli una mano.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Ida sempre più complici

Lara è fuori controllo e Marina ha rischiato di morire. Se non fosse stato per l’intervento di Ida, la Giordano non sarebbe più tra noi. Questo atto di coraggio, permetterà alle due donne di diventare sempre più complici. Unite e finalmente d’accordo sulla linea da seguire, Ida e Marina metteranno Lara di nuovo con le spalle al muro, costringendola a un atto disperato prima di darsi alla fuga.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto ha un asso nella manica

Lara comincerà a pensare di doversi dare alla fuga ma prima proverà a chiedere a Roberto una chance. La Martinelli rimarrà però senza parole quando Ferri tirerà fuori un asso nella manica, che spiazzerà la donna e le renderà la situazione piuttosto difficile. Intanto Mariella darà dei preziosi consigli a Silvia e la spingerà a prendere una decisione su Giancarlo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia prende una decisione sul suo futuro con Giancarlo

Dopo aver ascoltato i consigli di Mariella, molto preoccupata per lei, Silvia deciderà di cominciare un nuovo capitolo con Giancarlo. La Graziani penserà a una convivenza ma finirà per coinvolgere pure Otello, in questo suo nuovo progetto. La cosa non farà piacere al Testa, che dovrà mantenere i nervi saldi. Intanto Michele affronterà una giornata piuttosto burrascosa in radio ma grazie a Nunzio, che arriverà in tempo per risolvergli un grande problema, riuscirà a ritrovare la serenità.

