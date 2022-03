Un Posto al Sole Anticipazioni 11 marzo 2022: Raffaele furioso contro Patrizio. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'11 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Raffaele non è per nulla contento delle scelte di suo figlio. Cosa succederà?

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 marzo 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Patrizio ha preso la sua decisione e lascerà Napoli. Il ragazzo è convinto della sua scelta ma Raffaele non è per nulla contento della scelta di suo figlio. L'atteggiamento del Giordano senior rischia però di metterlo contro Ornella, decisa invece ad appoggiare suo figlio. Giulia, spaventata dalla questione partenza di Jimmy, cerca sostegno in Serena mentre Niko teme di dover lasciare suo figlio e di perderlo. Rossella invece si trova ad affrontare un imprevisto e dovrà farlo senza mostrare alcuna debolezza davanti a Virginia e allo stesso Riccardo.

Raffaele furioso contro Patrizio in Un Posto al Sole Anticipazioni 11 marzo 2022

Patrizio lascerà Napoli. Quella che sino a ora era solo un'ipotesi si sta trasformando in una concreta realtà. Il ragazzo ha deciso di lasciare il Vulcano e provare a trovare fortuna – e a cambiare vita – lontano dall'Italia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che mentre il giovane chef sarà entusiasta delle novità che si appresta a provare, Raffaele non sarà per nulla contento della decisione del figlio. Il suo atteggiamento ostile rischierà di metterlo in crisi con Ornella. La Bruni sarà infatti pronta a sostenere il figlio e tra lei e il marito sarà inevitabile una forte tensione. Patrizio riuscirà a mettere d'accordo i suoi genitori, rasserenandoli?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko teme di perdere Jimmy

Niko e Renato sono in guerra per il futuro di Jimmy. I due hanno delle opinioni completamente antitetiche su cosa debba fare il bambino. Tutto questo ha creato una forte tensione in casa Poggi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Giulia, molto in crisi, cercherà supporto in Serena. La Cirillo diventerà per lei una spalla su cui poggiarsi. Niko invece comincerà a temere di avere serie possibilità di perdere suo figlio. Una vera disdetta visto che ora tra lui e Susanna era tornato il sereno e i due si stavano preparando a rinsaldare la loro famiglia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella pronta a dimostrare quanto vale

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella non avrà alcuna intenzione di mostrare alcuna sua debolezza. La Graziani è decisa a farsi forza e a impedire a Virginia di metterla in un angolo. E questo non solo nella sfera personale ma anche e soprattutto in quella professionale. La vedremo sfoderare tutta la sua preparazione e tutto il suo sangue freddo, nel dimostrare di essere capace di gestire una situazione difficile – in ospedale – senza aver bisogno di chiedere aiuto neanche a Riccardo. Rossella è scatenata.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.