Un Posto al Sole Anticipazioni 11 marzo 2020: Fabrizio finirà i suoi giorni in carcere a meno che...

Marina rassicura Fabrizio: riuscirà a farlo uscire di prigione. Filippo è furioso per il divorzio mentre Leonardo approfitta dell'occasione per conquistare il cuore di Serena.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 11 marzo 2020 - tra Filippo e Serena scoppiano tensioni a causa della decisione della Cirillo. Leonardo approfitta della situazione per essere sempre più presente nella vita della donna. Fabrizio si rassegna a rimanere in carcere ma Marina non ha intenzione di abbandonarlo mentre Guido, orgoglioso di Vittorio, si lascia andare a un passo falso...imperdonabile. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Leonardo approfitta delle debolezze di Serena in questa puntata di Un Posto al Sole dell'11 marzo 2020

Filippo e Serena stanno divorziando. La Cirillo, con l'aiuto di Niko - che si è trovato a fare da mediatore tra i due - ha preso la decisione definitiva di lasciare suo marito e di sciogliere il loro matrimonio e ovviamente il Sartori non ha preso per nulla bene questa notizia. Come era prevedibile, le tensioni tra i coniugi cominciano a farsi più serrate e Leonardo, soddisfatto di questa situazione, approfitta delle debolezze di Serena per insinuarsi sempre più nella vita della donna.

Un Posto al Sole: Marina non abbandonerà Fabrizio

Le ultime indagini sulla morte di Sebastiano hanno messo nei guai Fabrizio. Il Rosato sta facendo i conti con i fantasmi del suo passato ed è ormai sicuro di non riuscire a uscire di prigione. Marina però non è dello stesso avviso. Gli garantisce infatti di non abbandonarlo e di aiutarlo in questo difficilissimo momento. Guido è sempre più orgoglioso di Vittorio. Il Del Bue, felice di essere il padre di un futuro giornalista, si fa però prendere la mano e finisce per compiere un imperdonabile passo falso. Cosa combinerà il buon vigile?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.