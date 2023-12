Un Posto al Sole Anticipazioni: doppia preoccupazione per Roberto e Marina: Lara e...Ida e Diego!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che per Roberto Ferri e Marina Giordano non solo la nascente intesa tra Diego e Ida dà loro qualche grattacapo, ma anche il possibile ritorno di Lara Martinelli nelle loro vite li ha messi in allarme. Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara Martinelli tornerà a vendicarsi di Roberto e Marina?

L'aggressione ai danni di Lara non è andata come Roberto e Marina speravano: la Martinelli non è deceduta, ma è rimasta solo gravemente ferita! Questa circostanza procurerà non poche preoccupazioni e grattacapi ai due coniugi. In particolare, Marina sarà spaventata che Lara possa riprendersi da un momento all'altro e tornare nelle loro vite in cerca di vendetta. Le Anticipazioni svelano che Lara potrebbe tornare presto a Palazzo Palladini e rovinare il clima festivo che si respira in vista del Natale. La Martinelli sarà in cerca di vendetta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: c'è del tenero tra Diego e Ida?

Nel frattempo, un nuovo amore sembra essere sbocciato tra Diego e Ida: come il pubblico sperava, infatti, il figlio di Raffaele e la madre biologica di Tommaso sembrano molto affini e la dolcezza di Ida non è passata inosservata, tanto che sembra che tra loro ci sia del tenero. Tuttavia, questo sentimento non è poi così celato, dato che sia Roberto che Marina si sono resi conto di ciò che sta nascendo tra i due giovani. Preoccupati che questa svolta romantica nella vita di Ida possa condizionare le sue scelte e portarla a una decisione che a loro non piacerà, Ferri e la dark lady di Palazzo Plladini inizieranno a pensare a un piano per separare i due giovani...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto ha un piano per separare Ida e Diego!

In vista del Natale, Roberto suggerirà a Ida di tornare al suo Paese per trascorrere le festività lì e sperare di allontanare così la giovane da Diego. Inizialmente, Ida accetterà con gioia, felice di poter riabbracciare la sua famiglia e i suoi affetti, ma poi qualcosa la porterà a cambiare idea. Le Anticipazioni non ci svelano che cosa succederà, ma sembra che arriverà per Ida una proposta inaspettata che la renderà molto felice e la porterà a riconsiderare l'idea di trascorrere il Natale a Palazzo Palladini, magari in compagnia di Diego e della sua famiglia?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.