Un Posto al Sole Anticipazioni 10 ottobre 2022: Viola tra le braccia di Gabriele? La Bruni sta per cedere...

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, tra Viola e Gabriele cresce l'intesa mentre Eugenio tenta di tutto per convincere sua moglie ad accettare la scorta. Ma non c'è nulla da fare!

Nel nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la Soap tutta italiana in onda su Rai3 alle ore 20.50, vedremo Viola alle prese con una difficile decisione riguardo la sua vita. Le Anticipazioni della puntata del 10 ottobre 2022, ci rivelano che tra la Bruni e il suo collega Gabriele crescerà la sintonia. La professoressa, in crisi nera con suo marito, si lascerà trasportare in una nuova relazione, chiudendo definitivamente i ponti con il consorte? Eugenio ovviamente spererà di no e lo vedremo sempre più preoccupato per la sua amata moglie. Il magistrato vorrebbe che la donna accettasse la scorta ma lei ha più volte rifiutato questo aiuto. Il Nicotera cercherà ancora di convincerla e chiederà a Ornella di intercedere per lui con sua figlia, affinché si convinca ad accettare la protezione da parte delle forze speciali di Polizia. Ma questa insistenza potrebbe finire per creare ancora più divario tra di loro.

Viola sempre più attratta da Gabriele nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole del 10 ottobre 2022

Per Viola ed Eugenio sembra non esserci più nulla da fare. Quanto capitato alla Bruni e a Susanna, ha definitivamente messo ko la figlia di Ornella, sottoposta a uno stress che non riuscirà facilmente a superare. Eugenio sembra non riuscire a capire pienamente sua moglie e continua a insistere che lei debba accettare di essere seguita dalla scorta. Ma Viola non ha intenzione di modificare la sua vita e di vivere costantemente nella paura. Questo l'ha portata ad allontanarsi dal marito, nonostante il forte sentimento che ancora prova per lui. A peggiorare la situazione e a rendere le cose ancora più complicate, è arrivato un terzo incomodo. Nelle scorse puntate della Soap abbiamo conosciuto Gabriele, un nuovo collega della Bruni. Il professore ha fatto subito colpo e sembra essere una ventata di freschezza, proprio quella di cui ha bisogno la nostra protagonista in questo momento. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 10 ottobre 2022, vedremo i due farsi sempre più intimi. La loro sintonia crescerà talmente tanto da farci pensare che Viola Bruni possa davvero dimenticare il suo compagno e voglia rifarsi una vita con la sua nuova conoscenza. Il tempo ci darà ragione?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eugenio vuole che Viola accetti la scorta

Tra le cause dell'allontanamento tra Eugenio e Viola c'è l'insistenza da parte del Nicotera affinché sua moglie accetti di essere scortata. Quanto successo davanti al Palazzo di Giustizia, ha scosso gli animi di tutti e il magistrato non si dà pace per non aver saputo evitare che sua moglie e Susanna cadessero vittime di Lello Valsano. Avrebbe dovuto prevedere che il malavitoso avrebbe preso di mira i suoi cari e la faccenda di Raffaele doveva essere un avvertimento. Ma le cose sono andate diversamente e ora Eugenio è convinto che la sua famiglia, tutta, debba avere una protezione. Peccato che la sua amata consorte non la pensi come lui e non voglia in nessun caso essere sottoposta a un simile controllo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 10 ottobre 2022, il Nicotera chiederà a Ornella di intercedere con sua figlia, affinché possa cambiare idea e accetti di essere protetta. Ma attenzione, l'intervento della dottoressa potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: cosa succederà a Eugenio e Viola?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che da lunedì 10 ottobre 2022 per Eugenio e Viola le cose continueranno a peggiorare. Il loro matrimonio sembrerà essere arrivato al capolinea, nonostante il grande amore che ancora li unisce. La Bruni non intenderà accettare la scorta e per evitare di vivere nel terrore, deciderà di dire addio al suo sposo. E Gabriele? La nuova conoscenza della figlia di Ornella giocherà sicuramente un ruolo attivo in questa faccenda ma riuscirà davvero a far dimenticare alla professoressa il suo grande amore, per cui ha sofferto e lottato moltissimo. Staremo a vedere.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.