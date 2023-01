Un Posto al Sole Anticipazioni 9 gennaio 2023: Per Nunzio si mette male. Alice è pericolosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che lo scontro tra Nunzio e Alice assumerà dei toni drammatici, che metteranno il Cammarota nei guai.

Nunzio sta per affrontare un vero e proprio incubo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 9 gennaio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Nunzio fare i conti con una situazione molto spiacevole. Lo scontro tra lui e Alice rischierà di mettere il Cammarota nei guai. Gravi e pesanti conseguenze sono all'orizzonte. Intanto Raffaele e Ornella saranno molto in ansia per Viola, sempre più vicina a Damiano. Guido invece si interesserà alla nuova vita che Michele ha intenzione di cominciare, tutta lavoro e senza amore.

Per Nunzio si mette male: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 9 gennaio 2023

Alice ha preso una dura decisione che ha messo Marina in ansia. La ragazza sembra aver perso completamente la testa e Nunzio ne pagherà le conseguenze. Nella puntata del 9 gennaio 2023 il Cammarota avrà un nuovo incontro con la Pergolesi, che assumerà dei toni drammatici e che porterà la ragazza a non avere più il controllo. Alice comincerà a muovere contro lo chef, delle pesanti accuse, che metteranno il figlio di Franco in grande pericolo. Le conseguenze saranno terribili e molti rapporti di amicizia fraterna rischieranno di essere rovinati per sempre.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele e Ornella preoccupati per Viola

Viola e Damiano sono sempre più vicini. La Bruni si è accorta di provare qualcosa per il Renda ma deve cercare di mascherare i suoi sentimenti per non avere ulteriori problemi. Raffaele e Ornella sono molto preoccupati e non riescono a nascondere di essere in ansia per la figlia, che potrebbe scatenare ancora di più la gelosia di Rosa, che ha già dimostrato di non gradire la presenza di Viola nella vita dell'ex marito. La situazione potrebbe complicarsi da un momento all'altro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una nuova vita per Michele

Michele è tornato a Napoli con l'intenzione di cambiare totalmente vita. Archiviato quello che è successo prima di Natale con Silvia, che ha contribuito a fargli prendere la decisione definitiva, ha scelto di non cominciare una nuova storia d'amore ma di dedicarsi totalmente al lavoro. Questa scelta incuriosirà Guido, che – piuttosto confuso e molto curioso - tenterà di capire cosa abbia intenzione di fare il Saviani e quale direzione vorrà prendere.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.