Un Posto al Sole Anticipazioni 31 agosto 2021: Susanna vittima di un'aggressione! Niko è in lacrime

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 31 agosto. Nell'episodio in onda su Rai3, Niko è disperato. Susanna è stata brutalmente aggredita e ora è in pessime condizioni.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 31 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, tutti gli inquilini di Palazzo Palladini sono sconvolti dall'aggressione subita da Susanna. La Picardi è in gravi condizioni e Niko, molto preoccupato, non riesce a capacitarsi che questo possa essere accaduto proprio alla sua ex fidanzata. Intanto Rossella scopre che Ornella le può dare una mano per prepararsi al concorso per la specializzazione. Fabrizio invece è molto triste per Marina. Alice sta per tornare a Londra e dovrà salutare sua nonna. Ma prima che la ragazza lasci Napoli. Il Rosato organizza una bella sorpresa per entrambe.

Susanna vittima di un'aggressione! Niko è in lacrime in Un Posto al Sole Anticipazioni 31 agosto 2021

Niko è ko! Susanna lo ha spiazzato con la sua dichiarazione ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per il Poggi e per la Picardi le cose si complicheranno ulteriormente. Il giovane avvocato dovrà cercare di reagire alla brutta notizia che gli è appena arrivata: Susanna ha subito una violenta aggressione e le sue condizioni di salute sono molto preoccupanti. La voce farà il giro di tutto Palazzo Palladini. Renato rimarrà molto scosso mentre Angela, ripreso fiato, cercherà di supportare ancora una volta Niko, fortemente in ansia per la sua ex fidanzata. Come evolverà questa situazione? Gli spoiler non ci dicono nulla di buono. La povera Susanna dovrà affrontare un lungo e difficile periodo e con lei, purtroppo, anche il Poggi. Il ragazzo infatti sarà preso dallo sconforto e tutta la sua famiglia sarà in tensione per lui.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella chiede aiuto a Ornella

Rossella si è laureata a pieni voti. Finalmente il suo sogno si è realizzato e tutti i suoi sforzi sono stati ripagati. Ora però è necessario un ultimo step: la preparazione al concorso per la specializzazione. La Graziani è determinata a portare a termine tutti i suoi studi e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che inaspettatamente troverà in Ornella una valida alleata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Fabrizio organizza una sorpresa per Marina e Alice

È tempo di partenze a casa Giordano. Alice deve tornare a Londra da sua madre e per questo deve salutare sua nonna Marina, che adora. Le due sono molto dispiaciute di doversi separare e Fabrizio ne è perfettamente consapevole. Il Rosato è molto triste per la sua compagna e si è molto affezionato alla piccola e peperuta Alice. Per questo decide di organizzare per loro una sorpresa. Ma di cosa si tratterà? Come riuscirà a far sì che nonna e nipote possano dirsi “arrivederci” con un sorriso? Lo scopriremo molto presto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 agosto al 3 settembre 2021.

