Un Posto al Sole Anticipazioni 1° novembre 2023: Nunzio e Rossella nei guai per colpa di Diana. Ecco perché...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diana scoprirà che tra Nunzio e Rossella c'è un forte sentimento. Li metterà nei guai?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° novembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Nunzio e Rossella saranno nel mirino di Diana. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’architetto si renderà conto che lo chef e la sua amica, sono uniti da qualcosa di più di una semplice amicizia. Incuriosita da questa scoperta, vorrà vederci chiaro e potrebbe mettere i due in difficoltà. Intanto il pediatra Correale riuscirà finalmente a mettersi in contatto con Roberto e a dirgli di avere dei terribili sospetti su quello che è accaduto al povero Tommy. Viola continuerà a gestire il suo traballante matrimonio mentre Rosa avrà la certezza di aver perso per sempre Damiano.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Nunzio nei guai per colpa di Diana

Rossella ha scoperto una terribile verità sul suo matrimonio. La ragazza è venuta a sapere che i parenti di Riccardo non parteciperanno alle nozze e ovviamente c’è rimasta molto male. Silvia e Nunzio hanno cercato di sostenerla e proprio la vicinanza tra la futura sposa e il Cammarota, farà drizzare le antenne a Diana. L’architetto si accorgerà che il giovane chef con cui ha una tresca, prova dei sentimenti forti per la Graziani e che questi vanno ben oltre l’amicizia. Decisa a scoprire la verità, potrebbe fare qualche pasticcio e potrebbe mettere in pericolo l’imminente grande giorno di Ross. Ma succederà davvero così?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Il pediatra Correale rivela a Roberto tutti i suoi dubbi

Lara ha le ore contate. La Martinelli sembra destinata a pagare per tutte le sue malefatte e questo grazie al pediatra di Tommy. Il dottor Correale riuscirà a mettersi in contatto con Roberto e a rivelargli di avere il dubbio che i malesseri continui di Tommaso non fossero patologici ma indotti da qualche sostanza, somministrata di nascosto al bambino. Ferri sbiancherà davanti a una simile dichiarazione e vorrà immediatamente averne conferma.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa ha perso Damiano, è ufficiale!

Viola e Damiano sono con le spalle al muro. I due ragazzi non possono più negare di essere legati da un sentimento d’amore ed è ormai chiaro che dovranno uscire allo scoperto. Ma mentre Eugenio non si è ancora accorto di nulla – anzi Viola cerca di non sbottare per il loro matrimonio instabile – Rosa avrà la certezza di aver perso per sempre Damiano e di non poter fare nulla per far tornare l’ex da lei e dal loro figlio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.