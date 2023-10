Un Posto al Sole Anticipazioni 27 ottobre 2023: Rossella scopre una terribile verità sul suo matrimonio

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella sarà sconvolta da una novità relativa alle sue nozze mentre Marina dovrà accettare le condizioni di Lara ma...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 27 ottobre 2023, alle ore 20.50, Marina decide di accettare le richieste di Roberto e di cedere, di conseguenza, alle condizioni di Lara. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Giordano dovrà mettere da parte i suoi progetti di vendetta ma per la Martinelli, convinta di avere la vittoria di pugno, potrebbero essere in arrivo dei venti avversi. Intanto Rossella scoprirà con un certo stupore che nessuno della famiglia di Riccardo, parteciperà al loro matrimonio mentre Massaro sarà costretto a doversi piegare alle decisioni, dure e vendicative, imposte da Bice.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara ha vinto?

Roberto ha fermato Marina e l’ha convinta a non proseguire con i suoi progetti di vendetta contro Lara. Ferri ha avuto molta paura che la Martinelli potesse portargli via il piccolo Tommy e per questa ha pregato la moglie di non fare mosse azzardate, che potessero infastidire la Martinelli. La Giordano ha accettato di dargli retta e ha alla fine ceduto alle condizioni della sua nemica, che canterà vittoria. Ma per la bionda potrebbero esserci venti avversi in arrivo. Una tempesta sta per abbattersi su di lei?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella scopre una terribile verità sul suo matrimonio

Rossella e Riccardo stanno organizzando il loro matrimonio ma presto Ross scoprirà che non tutto andrà come da lei previsto. La ragazza si scontrerà con una terribile novità riguardo le sue nozze. Verrà a sapere che nessuno della famiglia di Crovi, parteciperà alle nozze. Una decisione che la lascerà pensierosa e senza parole. Questo particolare inaspettato la convincerà a farsi qualche domanda in più riguardo al suo futuro marito e a spingerla di nuovo verso Nunzio?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Massaro costretto a cedere ai ricatti di Bice

Mariella e Guido hanno fatto di tutto affinché Bice e Massaro trovassero un accordo e divorziassero in “maniera amichevole”. La Cerruti è sempre però rimasta del parere di doversi vendicare dei tradimenti del marito e quindi dargli una severa lezione. Sergio si troverà quindi ad affrontare le conseguenze delle sue azioni e le dure condizioni imposte dalla sua futura ex moglie.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.