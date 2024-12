Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 27 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai 3, tra Samuel e Micaela scoppia la passione, anche se...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 27 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai 3, Rossella non ha il minimo dubbio: Fusco sta molestando Enrica, proprio come, fino a qualche tempo fa, molestava lei. La Graziani junior, non avendo la minima intenzione di restare a guardare, poiché non vuole che la storia si ripeta, si prepara a mettere in atto il suo piano per ostacolare il primario. Come andrà a finire? Intanto, Rosa incontra inaspettatamente Viola, e questo la turba molto. Alla mora è chiaro: non ha ancora superato la fine della sua storia d'amore con Damiano. Micaela e Samuel, invece, si riavvicinano, vivendo un momento di vera passione. Lui è convinto che questo significhi che presto torneranno insieme - e ne è a dir poco entusiasta -, ma lei potrebbe non essere pronta...

Un Posto al Sole, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata del 27 dicembre 2024, Video

Scopri cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 dicembre 2024 su Rai3. Prima di leggere le anticipazioni complete dell'episodio della Soap incuriosisciti guardando il video qui sotto.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 27 dicembre 2024

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 dicembre 2024: Rossella contro Fusco!

Rossella non ha il minimo dubbio: Fusco ha puntato un'altra vittima. La giovane, che fino a poco tempo fa era finita nelle mire del primario, si è resa conto che ora Fusco sta molestando Enrica. Dato che ci è passata da poco, quindi sa bene che cosa si provi, la Graziani junior è determinata come non mai a prendere in mano la situazione per ostacolare il primario: qualcuno deve pur fermarlo, prima che sia troppo tardi. Dunque, la mora si appresta a mettere in atto un piano che ha finemente architettato... ma siamo sicuri che funzionerà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa non ha ancora dimenticato Damiano...

Rosa, dopo aver messo in chiaro le cose con Don Antoine, con il quale c'era stato un particolare avvicinamento, è stata alle prese anche con un altro uomo, ossia Pino. Quest'ultimo le ha chiesto per l'ennesima volta di accettare di uscire insieme a lui, mettendo la donna in grande difficoltà; ed ora, Rosa sta anche per scoprire il motivo che si cela dietro questo suo stato d'animo. La mora si sta per imbattere per puro caso in Viola, e questo incontro inaspettato la turberà molto, facendole capire che, evidentemente, non è ancora riuscita davvero a superare la fine della sua storia d'amore con Damiano...

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Tra Samuel e Micaela scoppia la passione!

Sta per tornare il sereno su Samuel e Micaela? Lui ha sofferto a lungo a causa dell'amata, che sembrava determinata a non dargli un'altra chance, ma adesso qualcosa potrebbe essere sul punto di cambiare. Infatti, tra il Piccirillo e la Cirillo sta per riaccendersi la fiamma: tra i due esplode un nuovo momento di passione. Questo momento bollente farà tornare a sperare Samuel, il quale, però, forse si sta soltanto illudendo, dato che Micaela, con alte probabilità, non è del tutto convinta di voler provare a rimettere in piedi la loro storia d'amore...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 dicembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.